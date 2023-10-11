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上海路邊停車8個月欠費6000多元 女傻眼：沒收過帳單

中國新聞組／北京11日電
上海芳芯路上的智慧道路停車場。(取材自新聞晨報)
上海芳芯路上的智慧道路停車場。(取材自新聞晨報)

上海一名胡姓女子把車停在家旁邊的芳芯路上八個月，沒人找她收過費，也沒接到電話通知繳費或者郵寄的帳單，一次偶然的機會，她才發現自己竟欠下了6000多元人民幣(約822美元)停車費！胡女說，相關部門告訴她，這裡是「智慧停車」。「既然是智慧停車，給我發一條繳費提醒短信，有那麽難嗎？」胡女說。

胡女士在路邊停車欠下的部分停車費。(取材自新聞晨報)
胡女士在路邊停車欠下的部分停車費。(取材自新聞晨報)

新聞晨報報導，胡女把車停在小區門口畫線的停車位上。「整個芳芯路附近的小區，比如芳佳苑、南楊花園老小區門口都是有那種免費停車位，就我們小區門口的畫線停車位上有二維碼。去年12月，我掃碼停車，發現手機頁面上沒有繳費端口，我以為這些車位是免費的，所以就一直停到現在。」

直到今年8月，胡女刷抖音了解到，有個叫「上海停車」的APP，出入車號就能查詢欠費帳單。

「我點進去一看，整個人都不好了。我已經在芳芯路這邊欠下6000多塊錢！帳單顯示，芳芯路這邊的智慧停車是從今年1月17日開始收費的，一直收到9月20日。」

讓胡女困惑的是，她欠下6000多元「巨款」，竟沒收到過一張停車費帳單，連一個電話或者一條催繳短信都沒有。「後來，我打電話問了管理部門，了解到這裡是智慧停車，由智慧終端管理，車主自助繳費。我很納悶，既然是智慧停車，給欠費人發一條告知短信很難嗎？」

「上海停車」APP的客服人員對此回應，如果駕駛對收費產生疑議，可以先不要繳費，待有了申訴結論之後再繳費。

該客服人員稱，智慧停車道路是即停即收費，催繳通知不是由上海停車APP通知，因為欠費信息上傳到市級平台還有一個審核流程。市民如果三天內沒有繳納停車費，就會轉為「待確認」狀態。

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