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北京認房不認貸效應 燕郊樓市多區90天零成交「跌無可跌」

中國新聞組／北京11日電
燕郊樓市。(取材自華夏時報)
燕郊樓市。(取材自華夏時報)

隨著北京落地首套房貸款「認房不認貸」，已經橫盤許久的北京樓市開始出現轉熱苗頭。但與北京樓市深度掛鉤的燕郊樓市，多個小區90天賣不出一套房，房價「跌無可跌」。

華夏時報報導，河北省三河市燕郊八王墳車站位於大望路板塊，毗鄰北京最繁華的區域之一—國貿。若乘坐公交車817路從國貿到燕郊，商店的品牌從奢侈品逐漸變得樸素的個體商店；產業從頭部的券商逐漸變得小門臉的修車行。更重要的是，房價從每平米近10萬元人民幣(約1.37萬美元)變成每平米2萬元左右。

報導說，克而瑞地產研究認為，9月份，核心城市刺激雙限解禁潮，但河北房地產市場難言樂觀。一方面，政策在能窮盡全力的情況下已經無力刺激市場。另外，伴隨著雙限時解禁，城市「虹吸效應」必將開啟，資產置換對市場產生一定影響。

彭生說：「北京購屋政策稍有鬆綁之後，有計畫在燕郊置業的購屋者大部分開始猶豫，並推遲了置業的打算。」另一位在燕郊正在進行房產交易工作採訪的對象同樣說：「我給好幾個北京客戶打電話推薦房源，他們都表示接下來北京政策的落地情況。如果北京有緩限購的可能，那會首選在北京置業。」

彭生燕郊的置業顧問彭生（化名）說：「從2017年高點到現在，燕郊的房價已經跌了一半。」燕郊的房價已經進入了「跌無可跌」的穩定狀態。

據報導，經考察房產交易平台後發現，燕郊目前有242個小區有二手房源在售。其中，成交量比較可觀的是天洋城小區。其中天洋城4代北區在90半徑有24套房源成交，天洋城小區在90套房有56套房源成交，但二者的在售房源分別達到593套和1285套。此外，福城上城五期和九里香堤近90天的二手房成交量分別為62套和30套，但兩者中的二手房成交量也不少，分別為1599套和322套。

據報導，除了專案之外，多數小區二手房的成交量為個數甚至掛零。

北京 房價 解禁

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