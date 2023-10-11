中富豪往外「潤」 託地下錢莊轉移資產 今年將達1500億美元

自由亞洲電台引述彭博、財富顧問報導，中國富豪透過地下錢莊將資金移往海外，料2023年有逾1500億美元流出中國。(路透)

彭博日前曾稱，隨著中國經濟增長放緩，2023年將有1萬3500名中國富豪出走，數量為各國之最。而最新的報導指出，愈來愈多中國富豪委託地下錢莊將資產移往海外，料今年將逾1500億美元(約1兆912億人民幣)流出中國。

自由亞洲電台引述彭博、財富顧問報導，自中國邊境疫後全面通關後，國內富豪對於海外備用選項的需求激增，不論是為實現資產多元化或移民 鋪路，目的都是冀將資產轉移到海外。除了傳統的避風港，如溫哥華樓市或美股投資仍相當具吸引力，過去兩年，新加坡 亦成為中國富豪的「新寵」。

但在中國要循從合法途徑轉移現金受到嚴格的限制。一般而言，個人每年只能海外電滙5萬美元出境。若是藉移民方式，則再多一次走資的機會。為了匯出更多資金，不少人鋌而走險，經非正式滙款系統「哈瓦拉」（Hawala）這類地下錢莊，即透過經理人在龐大的非傳統銀行、金融交易網絡中轉移資金。

上海紐約大學教授Joel Gallo指，為滿足這不斷增長的強勁需求，這類機構如雨後春筍般湧現，運作形同「準銀行」（quasi-banking），但卻不受監管下，利用灰色地帶獲利。

報導指出，目前無法準確的估計該行業規模有多大，但中國官媒2021年曾引述國家外滙管理局的報告稱，指在甘肅省破獲一個特大地下錢莊案件，涉款達756億元人民幣。這筆錢分散在一個由五個組織組成的網絡，遍布全中國20多個省，利用8000多個銀行帳戶進行交易。

而類似地下錢莊的範圍遍布全球，「幾乎只要有大量華僑的地方都有機構運作」。英國國家打擊犯罪調查局（NCA）2019年情報預估，這些地下錢莊極有可能在關鍵地點準備好資金池，以便收款人能夠快速收到轉換成當地貨幣的現金。英國執法人員也發現，中國留學生 的帳戶經常被用作走資，有調查發現100多人向逾1.4萬帳戶存入現金，當地12個月內流入的資金達逾1億英鎊(約8.9億人民幣、1.2億美元)。

報導又引法國外貿銀行（Natixis）亞太區高級經濟學家吳卓殷的分析指出，根據旅遊數據中無法解釋的差異，表明中國遊客在旅遊期間將現金留在海外，預計今年將有多達1500億美元的資金流出中國。