全球最大望遠鏡 「千眼天珠」通過測試 可更準確報太空天氣

圓環陣太陽電波成像望遠鏡占地面積約1平方公里，由313部直徑6公尺的抛物面天線構成。（取材自中國科學院）

被稱作「千眼天珠」的圓環陣太陽電波成像望遠鏡（以下稱圓環陣）日前在四川稻城縣噶通鎮順利通過工藝測試，是目前全球規模最大的綜合孔徑射電望遠鏡，圓環陣可以更高質量地觀測太陽「打噴嚏」、更準確地預報「太空 天氣」。

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封面新聞報導，圓環陣是中國重大科技基礎設施「空間環境地基綜合監測網」（子午工程二期）標誌性設備之一，是目前全球規模最大的綜合孔徑射電望遠鏡。

圓環陣占地面積約1平方公里，由313部直徑6米的拋物面天線構成，它們均勻分布在直徑為1公里的圓環上。

圓環陣太陽射電成像望遠鏡。（取材自封面新聞/中國科學院提供）

圓環陣是如何觀察太陽「打噴嚏」的呢？秘密就藏在射電信號裡。太陽在劇烈活動時，往往會伴隨著射電信號。當這些信號到達「千眼天珠」望遠鏡時，就會被裝置裡實時面向太陽的天線們接收。

項目負責人閻敬業解釋了「千眼天珠」的工作原理，表示太陽的射電波到達其中每一部天線的相位是不同的，而圓環陣系統的核心工作有兩個，其一是監測太陽輻射信號的強度，其二是監測輻射信號到達每一部天線的相位，「如果這些數據我們都採集得很準確，那麼後續，在我們的處理機房，就可以通過比較複雜的綜合孔徑成像算法，得到我們看到的射電圖像。綜合孔徑射電望遠鏡，它的原理跟光學是一模一樣的。」

可以想像，在工作時，圓環陣的313台拋物面天線將會像向日葵一樣隨著太陽轉動，監測太陽射電耀斑，跟蹤日冕物質拋射的形成、演化和進入行星際的全過程。

報導指出。「千眼天珠」的建設時間花費了3年。但在建設過程中，這個大裝置就已經逐步在開展相關科學工作。

據悉，下個階段，圓環陣將在白天觀測太陽活動，為太陽物理和空間天氣研究提供長時間序列高質量數據，並與子午工程的其他監測設備開展聯合觀測。

考慮到監測太陽每天只需要8小時，為了充分發揮國家重大科技基礎設施的綜合效能，圓環陣還將與五百米口徑球面射電望遠鏡「中國天眼」「中國複眼」雷達陣列、三亞非相干散射雷達等國家重大科技基礎設施開展聯合觀測，有望在低頻射電巡天、脈衝星、快速射電暴和行星防禦監測預警等領域發揮重要作用。