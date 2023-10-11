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全球首枚 清華製存算一體晶片 能效提升75倍

中國新聞組／北京11日電
憶阻器存算一體學習晶片及測試系統。（取材自每日經濟新聞/圖：清華大學）
憶阻器存算一體學習晶片及測試系統。（取材自每日經濟新聞/圖：清華大學）

一枚晶片，集成記憶和計算的能力，保護用戶隱私的同時還具備類似人腦的自主學習，能效相較先進工藝下的專用集成電路系統有約75倍提升。這是清華大學集成電路學院團隊研製出的全球首枚全系統集成、支持高效片上學習的憶阻器存算一體晶片。該成果近日發表在國際學術期刊「科學」上，有望促進人工智能、自動駕駛、可穿戴設備等領域的發展。

綜合科技日報、證券時報、北京日報報導，記憶電阻器（Memristor），是繼電阻、電容、電感之後的第四種電路基本元件。它可以在斷電之後，仍能「記憶」通過的電荷，被當做新型納米電子突觸器件。

報導說，清華集成電路學院教授錢鶴、吳華強、高濱等帶領團隊，創新設計出適用於憶阻器存算一體的高效片上學習的新型通用算法和架構，研製出全球首枚全系統集成的、支持高效片上學習的憶阻器存算一體晶片。相同任務下，該晶片實現片上學習的能耗僅為先進工藝下專用集成電路系統約3%，同時有望實現75倍的能效提升。

「存算一體片上學習在實現更低延遲和更小能耗的同時，能夠有效保護用戶隱私和數據。」據報導，該晶片參照仿生類腦處理方式，可實現不同任務的快速「片上訓練」與「片上識別」，能夠有效完成邊緣計算場景下的增量學習任務，以極低的耗電適應新場景、學習新知識，以滿足用戶的個性化需求。比如，有些人習慣在數字「7」的中間加一短橫。一開始，智能晶片並不認識這個符號，然而訓練了兩、三個這樣書寫的「7」後，它就能準確將其識別為數字「7」。

該晶片包含支持完整片上學習所必需的全部電路模塊，成功完成圖像分類、語音識別和控制任務等多種片上增量學習功能驗證，有效強化智能設備在實際應用場景下的學習適應能力。相同任務下，該晶片實現片上學習的能耗僅為先進工藝下專用集成電路（ASIC）系統的3%，同時有望實現75倍的能效提升，極具滿足人工智能時代高算力需求的應用潛力。

晶片 人工智能 隱私

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