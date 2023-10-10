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挑戰「中國水下珠峰」 知名潛水客韓頲失踨 他是吳京潛水導師

中國新聞組／北京10日電
中國知名潛水員韓頲在廣西九頓天窗景區進行潛水時失蹤。（取材自中國探險協會官網）
中國知名潛水員韓頲在廣西九頓天窗景區進行潛水時失蹤。（取材自中國探險協會官網）

吳京潛水導師、中國知名潛水員韓頲，在廣西九頓天窗景區進行潛水時失蹤。截至10月10日零時，已失聯逾48小時。事發地九頓天窗被譽為「中國水下的珠穆朗瑪」，當地村幹部稱，韓頲7日晚下水，事發景區已封閉。都安縣應急管理局表示，相關部門正在現場進行搜救工作。

來源：YouTube

韓頲曾屢創紀錄，例如空氣洞穴深潛世界紀錄128米、水下洞穴Mnemo測繪深度世界紀錄202米。今年4月27日，韓頲在九頓天窗用12.5小時創造277.4米的亞洲洞穴潛水深度紀錄，距世界紀錄286米僅差9米。此前，韓頲是亞洲洞潛234米深度紀錄的創造者和保持者。

紅星新聞報導，廣西都安縣應急管理局工作人員指出，8日早上11時接獲報告，政府高度重視，目前有專業的人在進行搜救。

報導引述九頓村村幹部石先生透露，7日晚上11時多有人看到韓頲下水，他說：「8日早上8點多人家在那露營，發現這個人還沒上來，就跟當地村民反映情況，但是我們又不能確定。第二天11點確認還沒上來，很多人都在岸邊默默等待，我們一直在等。」

都安大興鎮政府工作人員表示：「之前出現這種情況都是叫韓頲，就是藍旗（韓頲為藍旗潛水創始人）這邊來打撈，現在他自己出現這種情況，我們也沒有什麼更好的辦法。之前他已經來這裡很多次了，這次不知道出現了什麼意外。像上次我們有這種（潛水被困）情況，還是他下去打撈的。」

廣西文化和旅遊廳指出，九頓天窗地處大興鄉九頓村九頓屯的澄江流域上游，發育於下二疊統茅口組和棲霞組碳酸鹽岩地層中，由四個斜井式天窗組成。

俯瞰廣西都安九頓天窗。（中新社）
俯瞰廣西都安九頓天窗。（中新社）

九頓溢流天窗群是創造水下洞潛世界紀錄的搖籃，這裡是已探知的亞洲最深的可潛入洞穴。

據中國探險協會官網表示，韓頲是中國首位休閒水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練，參與創建中國科研潛水體系，還是演員吳京的潛水導師。他曾多次參與沉船考古、遺骸打撈，負責過廣西酒海井紅軍長征烈士骸骨勘探打撈、廣西都安桃花水母二號洞143米遇難者遺體搜索打撈等重要項目。

洞潛是「極限運動中的極限」，是難度最大、死亡率最高的潛水方式。韓頲曾說：「只有最後能安全回來，才是一次成功的潛水。讓探索有價值，而不是單純的冒險。」

洞潛是什麼？

洞潛是「極限運動中的極限」，在充滿或部分充滿水的洞穴中進行潛水，難度最大、死亡率最高。不同於開放水域潛水，洞潛無法直接上升至水面，所有問題都要在現場解決，對於潛水技能要求非常高。

圖解九頓天窗 資料來源：中國探險協會網站
圖解九頓天窗 資料來源：中國探險協會網站

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