新武器 俄2成進口貨 人民幣結算

俄羅斯總統普亭日前表示中俄超過八成以上貿易使用人民幣和盧布結算。（路透資料照片）

歐洲復興開發銀行最新研究報告顯示，俄羅斯 進口商品的20%以人民幣交易，高於一年前的3%。報告認為，人民幣被用作一種工具貨幣 ，俄羅斯現在是離岸人民幣交易的第三大清算中心，僅次於香港和新加坡 。 人民幣對西方制裁俄羅斯形成了新的挑戰。

美國之音報導，該報告揭示，俄羅斯以要求貿易夥伴使用人民幣交易來逃避制裁。通過中間國進口產品或通過沒有西方保險的油輪出口石油，是俄羅斯逃避制裁的另一方法。報告還披露，當涉及受制裁商品和軍民兩用設備時，人民幣的使用明顯增加。這份報告並指，2022年下半年，俄羅斯進口中國貨物中使用人民幣的結算超過了美元。

報告認為，對俄羅斯的制裁會導致人民幣在國際貿易結算中比例顯著上升，從而可能會導致全球支付系統更加分散。

俄羅斯獨立媒體RBC披露的情況更為詳盡。據俄羅斯經濟部公布，俄羅斯與中國之外國家的貿易額中有四分之一以人民幣結算。據經濟部部統計，2023年上半年，俄中貿易額的75%以人民幣結算。俄羅斯與中國之外國家貿易中25%以人民幣結算。

俄央行稱，俄羅斯7月份出口收入中，只有不到28% 是美元、歐元（2022年1月為87%），而進口收入則不到31%（2022年1月為67%）。

芬蘭Jyväskylä應用科技大學講師、經濟和工商管理學博士洪達爾（Shab Hundal）說，俄羅斯大幅增加使用人民幣逃避國際制裁，這不僅僅是一個經濟問題，更是一個地緣政治問題。「每一個國家都要生存，而中國和它相鄰，在俄烏戰爭之前二者就是戰略夥伴關系。現在，在它能使用的外幣中，人民幣是最穩定、最強有力的國際貨幣，俄羅斯的決策者別無選擇，當然只能大量使用人民幣。」

洪達爾博士認為，由於盧布的高波動性，與俄羅斯貿易的亞洲國家，他們想和俄羅斯做貿易，但又不想使用盧布，於是，人民幣就成了雙方都情願的選擇。