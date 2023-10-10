新武器 俄2成進口貨 人民幣結算
歐洲復興開發銀行最新研究報告顯示，俄羅斯進口商品的20%以人民幣交易，高於一年前的3%。報告認為，人民幣被用作一種工具貨幣，俄羅斯現在是離岸人民幣交易的第三大清算中心，僅次於香港和新加坡。 人民幣對西方制裁俄羅斯形成了新的挑戰。
美國之音報導，該報告揭示，俄羅斯以要求貿易夥伴使用人民幣交易來逃避制裁。通過中間國進口產品或通過沒有西方保險的油輪出口石油，是俄羅斯逃避制裁的另一方法。報告還披露，當涉及受制裁商品和軍民兩用設備時，人民幣的使用明顯增加。這份報告並指，2022年下半年，俄羅斯進口中國貨物中使用人民幣的結算超過了美元。
報告認為，對俄羅斯的制裁會導致人民幣在國際貿易結算中比例顯著上升，從而可能會導致全球支付系統更加分散。
俄羅斯獨立媒體RBC披露的情況更為詳盡。據俄羅斯經濟部公布，俄羅斯與中國之外國家的貿易額中有四分之一以人民幣結算。據經濟部部統計，2023年上半年，俄中貿易額的75%以人民幣結算。俄羅斯與中國之外國家貿易中25%以人民幣結算。
俄央行稱，俄羅斯7月份出口收入中，只有不到28% 是美元、歐元（2022年1月為87%），而進口收入則不到31%（2022年1月為67%）。
芬蘭Jyväskylä應用科技大學講師、經濟和工商管理學博士洪達爾（Shab Hundal）說，俄羅斯大幅增加使用人民幣逃避國際制裁，這不僅僅是一個經濟問題，更是一個地緣政治問題。「每一個國家都要生存，而中國和它相鄰，在俄烏戰爭之前二者就是戰略夥伴關系。現在，在它能使用的外幣中，人民幣是最穩定、最強有力的國際貨幣，俄羅斯的決策者別無選擇，當然只能大量使用人民幣。」
洪達爾博士認為，由於盧布的高波動性，與俄羅斯貿易的亞洲國家，他們想和俄羅斯做貿易，但又不想使用盧布，於是，人民幣就成了雙方都情願的選擇。
經濟制裁專家、英國國際戰略研究所資深研究員沙吉娜博士（Maria Shagina）認為，2014年以後，俄國際儲備的貨幣構成發生了巨大變化，俄中央銀行大幅削減將其美元儲備。2021年，美元外匯儲備比例由2014年的43%降至16.4%。俄貨幣儲備中黃金的份額增加了兩倍多，達到價值的20%以上，超過了美元。人民幣的份額從2014年的零躍升至2021年的13%，使俄羅斯成為全球最大的人民幣持有國。
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