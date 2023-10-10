我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

新武器 俄2成進口貨 人民幣結算

中國新聞組／北京10日電
俄羅斯總統普亭日前表示中俄超過八成以上貿易使用人民幣和盧布結算。（路透資料照片）
俄羅斯總統普亭日前表示中俄超過八成以上貿易使用人民幣和盧布結算。（路透資料照片）

歐洲復興開發銀行最新研究報告顯示，俄羅斯進口商品的20%以人民幣交易，高於一年前的3%。報告認為，人民幣被用作一種工具貨幣，俄羅斯現在是離岸人民幣交易的第三大清算中心，僅次於香港和新加坡。 人民幣對西方制裁俄羅斯形成了新的挑戰。

美國之音報導，該報告揭示，俄羅斯以要求貿易夥伴使用人民幣交易來逃避制裁。通過中間國進口產品或通過沒有西方保險的油輪出口石油，是俄羅斯逃避制裁的另一方法。報告還披露，當涉及受制裁商品和軍民兩用設備時，人民幣的使用明顯增加。這份報告並指，2022年下半年，俄羅斯進口中國貨物中使用人民幣的結算超過了美元。

報告認為，對俄羅斯的制裁會導致人民幣在國際貿易結算中比例顯著上升，從而可能會導致全球支付系統更加分散。

俄羅斯獨立媒體RBC披露的情況更為詳盡。據俄羅斯經濟部公布，俄羅斯與中國之外國家的貿易額中有四分之一以人民幣結算。據經濟部部統計，2023年上半年，俄中貿易額的75%以人民幣結算。俄羅斯與中國之外國家貿易中25%以人民幣結算。

俄央行稱，俄羅斯7月份出口收入中，只有不到28% 是美元、歐元（2022年1月為87%），而進口收入則不到31%（2022年1月為67%）。

芬蘭Jyväskylä應用科技大學講師、經濟和工商管理學博士洪達爾（Shab Hundal）說，俄羅斯大幅增加使用人民幣逃避國際制裁，這不僅僅是一個經濟問題，更是一個地緣政治問題。「每一個國家都要生存，而中國和它相鄰，在俄烏戰爭之前二者就是戰略夥伴關系。現在，在它能使用的外幣中，人民幣是最穩定、最強有力的國際貨幣，俄羅斯的決策者別無選擇，當然只能大量使用人民幣。」

洪達爾博士認為，由於盧布的高波動性，與俄羅斯貿易的亞洲國家，他們想和俄羅斯做貿易，但又不想使用盧布，於是，人民幣就成了雙方都情願的選擇。

經濟制裁專家、英國國際戰略研究所資深研究員沙吉娜博士（Maria Shagina）認為，2014年以後，俄國際儲備的貨幣構成發生了巨大變化，俄中央銀行大幅削減將其美元儲備。2021年，美元外匯儲備比例由2014年的43%降至16.4%。俄貨幣儲備中黃金的份額增加了兩倍多，達到價值的20%以上，超過了美元。人民幣的份額從2014年的零躍升至2021年的13%，使俄羅斯成為全球最大的人民幣持有國。

俄羅斯總統普亭日前表示中俄超過八成以上貿易使用人民幣和盧布結算。(路透資料照片)
俄羅斯總統普亭日前表示中俄超過八成以上貿易使用人民幣和盧布結算。(路透資料照片)

俄羅斯 貨幣 新加坡

上一則

梅艷芳逝世20年 紀念展憶傳奇

下一則

香港搶人才見效 6萬專才到港超目標

延伸閱讀

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普2017洩密俄再受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普2017洩密俄再受檢視
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
美國報告：中國新一代核潛艇靜音性能有突破性進展

美國報告：中國新一代核潛艇靜音性能有突破性進展
日議員訪俄見高官稱「100%相信俄羅斯會戰勝」

日議員訪俄見高官稱「100%相信俄羅斯會戰勝」

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
10月2日，中國選手李玲在比賽中。（新華社）

杭州亞運／中國「撐桿跳女王」奪金 賽後記者會髮飾有亮點

2023-10-03 01:03
創維創始人黃宏生拍影片透露，恒大許家印是用美國法律破產保護，把妻兒移民美國，資產存入美國，公然與國家為敵。（圖／取自騰訊視頻）

中國企業家痛斥恒大創辦人許家印：錢進美國、債留中國

2023-10-02 16:58

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治