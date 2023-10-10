曾9次主持春晚 李思思承認從央視離職
曾多次主持春晚的央視主持人李思思，日前在社群平台發文，「難捨最是揖別日；絲絲楊柳謝東風；十三載奮鬥，感恩所有；啟前路風景，沐光而行」，疑似從央視離職。網友在評論區問「離職了嗎？」李思思回覆，「嗯嗯，開啟新的挑戰」。
來源：YouTube
新民周刊報導，2012年，李思思以26歲的年齡成為了春晚史上最年輕的女主持人，並從2012年到2016年連續5年主持春晚，至今她共主持過9次春晚。她因業務能力出眾，情緒智商高而廣受讚譽。
李思思1986年出生於吉林省長春市，從5歲起學習舞蹈，她曾回憶：「每天下腰、踢腿、劈腿等基本功的訓練，循環往復，非常枯燥，而且特別累。」不過也因為舞蹈特長加分，讓她2004年成功考取北京大學，就讀於新聞與傳播學院。隔年，她以大一學生身分參加央視「挑戰主持人」節目並成為第一位八期女擂主。
2010年，李思思正式成為了中央電視台的主持人。李思思感慨：「上面有一張我的一寸照片，寫著工作證號和中國中央電視台幾個字。刷卡進門那一刻，真的是百感交集，覺得自己終於有了一種歸屬感」。
2012年起，她連續五次擔任春節聯歡晚會主會場主持人，她談到得知自己將主持春晚的情景，當時正在開車「腦袋頓時『嗡』的一下」，而隨後電話裡還說了些什麼至今仍全無印象，「直到在影視之家見到總導演，我才確定這一切都是真的」。
不過，李思思還清楚記得那年在春晚舞台上採訪費翔和王珞丹時，她舉著麥克風的手一直抖，只有用雙手握著麥克風讓自己看起來不那麼緊張。
事實上，早在去年底，李思思就曾被爆出從央視離職，一時間引來了無數網友的熱議。然而，很快就有知情人士出面闢謠，說李思思並未從央視離職，而是因為家庭等原因退居到二線，開始從事幕後工作。目前，CCTV節目官方網站主持人名單中，CCTV-3綜藝頻道主持人仍有李思的名字。
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