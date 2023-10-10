家屬嫌太費錢 老人摔倒上了救護車又被抬下

老太太因為跌倒被送上救護車，但家屬嫌太貴，送醫前被喊停。(視頻截圈)

遼寧一位老人8日跌倒，看著傷情比較嚴重，不少路邊的行人趕緊撥打120，120趕到後將其抬上了救護車。然而沒有想到的是，家屬聞訊而來，多方商議還是把老人再次抬了下來，因為路費太費錢了。

搜狐號「小哥入侵社會」報導，遼寧一位網友指出，這位老人看來年紀不小，走路都有些不太靈便，不知不覺走神摔倒在地。附近和路人也常看到老人，鑑於是熟人，就通知了老人的家屬，也有熱心人撥打了120急救電話。

120救護車迅速趕來，附近的人幫忙把老人抬上救護車。本來救護車將要開走，而就在此時老人的家屬趕來，得知老人要送到醫院後，直接阻止。

不顧120急救司機的拒絕，家屬堅持要求將老人抬下車，並表示這點傷只要回家躺兩天就好，進醫院既花錢，還沒有多大的必要。最後就在好心人的注視下，救護車上的老人再次被抬了下來，隨後家屬攙扶著回家。

那問題來了：老人從被救護車到住進醫院，代表什麼呢？報導指出，首先，有些地方120救護車是免費的，但是有些地方太過於偏僻或遙遠，被送往醫院路程比較費錢，對某些人而言出車路費也是個不小的負擔。

據了解，120救護車收費的規定：救護車起步費10元（3公里內），3公里以外部分每公里2元。而院前急救費一次150元。

其次，就算有錢可以支付路費，進醫院各種檢查下來，隨便花掉幾千塊，這種無形中的窘迫也能成為壓力。所以，當下的很多人就算明知生病可以治，但也決定擱置。