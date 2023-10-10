26年前的1萬元存單能取出多少錢？杭州男提回3萬多元

男子拿著26年前的1萬元存單提款，連本帶利一共取出3萬多。（取材自潮新聞）

一名曾姓男子日前拿著26年前的1萬元存單提款走進了杭州市西湖區的玉泉派出所，希望警方能幫他向銀行證明身分。這是1997年存的1萬元，三年期整存整取，到期後卻忘了取出來。在警方的幫助下，曾先生當天就成功把存單裡的錢取出來，他說，「我是三年三年轉存的，連本帶利一共取了3萬多」。

潮新聞報導，曾先生告知警方，這是他剛從父母家翻出來的，早就忘了有這麼一回事。曾先生已經在外地定居多年，這次回杭州探親，在父母家整理舊物時意外發現了這張存單。

曾先生想取出存款，但是他又遇到一個新的問題：他改過姓名，現在使用的名字跟存單上的不符。他的戶口本也不在身邊，銀行證實不了曾先生的儲戶身分，沒有辦法讓曾先生提款。

曾先生陷入兩難，想到了請玉泉派出所幫忙開立身分證明，再去銀行試試。玉泉派出所的戶籍室正在十一假期中，派出所員警蔣佳敏給戶籍警盧越打了電話：時間方便嗎？能不能來幫曾先生解決問題？

盧越接到電話後，馬上安排趕到了派出所。她仔細詢問和核實了曾先生的身分信息，給曾先生開了身分證明。