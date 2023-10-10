我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

26年前的1萬元存單能取出多少錢？杭州男提回3萬多元

中國新聞組／北京10日電
男子拿著26年前的1萬元存單提款，連本帶利一共取出3萬多。（取材自潮新聞）
男子拿著26年前的1萬元存單提款，連本帶利一共取出3萬多。（取材自潮新聞）

一名曾姓男子日前拿著26年前的1萬元存單提款走進了杭州市西湖區的玉泉派出所，希望警方能幫他向銀行證明身分。這是1997年存的1萬元，三年期整存整取，到期後卻忘了取出來。在警方的幫助下，曾先生當天就成功把存單裡的錢取出來，他說，「我是三年三年轉存的，連本帶利一共取了3萬多」。

潮新聞報導，曾先生告知警方，這是他剛從父母家翻出來的，早就忘了有這麼一回事。曾先生已經在外地定居多年，這次回杭州探親，在父母家整理舊物時意外發現了這張存單。

曾先生想取出存款，但是他又遇到一個新的問題：他改過姓名，現在使用的名字跟存單上的不符。他的戶口本也不在身邊，銀行證實不了曾先生的儲戶身分，沒有辦法讓曾先生提款。

曾先生陷入兩難，想到了請玉泉派出所幫忙開立身分證明，再去銀行試試。玉泉派出所的戶籍室正在十一假期中，派出所員警蔣佳敏給戶籍警盧越打了電話：時間方便嗎？能不能來幫曾先生解決問題？

盧越接到電話後，馬上安排趕到了派出所。她仔細詢問和核實了曾先生的身分信息，給曾先生開了身分證明。

潮新聞事後輾轉聯絡上曾先生，曾先生稱，在警方的幫助下，他當天就成功把存單裡的錢取出來，現在已經離開杭州，「我是三年三年轉存的，連本帶利一共取了3萬多」。

男子拿著26年前的1萬元存單提款，連本帶利一共取出3萬多。（取材自潮新聞）
男子拿著26年前的1萬元存單提款，連本帶利一共取出3萬多。（取材自潮新聞）

上一則

海底撈開進校園 全球首間在西安 炒飯只賣9.9元人民幣

下一則

「偷餐者綁天橋示眾8小時」蜜雪冰城廣州分店：實在沒辦法了

延伸閱讀

孩子懼學該怎麼辦？懼學原因、應對、陪伴心法一次看

孩子懼學該怎麼辦？懼學原因、應對、陪伴心法一次看
貝克漢妻自稱出身工人家庭 被逼問下認了「爸用勞斯萊斯接送上學」

貝克漢妻自稱出身工人家庭 被逼問下認了「爸用勞斯萊斯接送上學」
父母必看： 如何幫助遭受霸淩的孩子

父母必看： 如何幫助遭受霸淩的孩子
學會情感表達吧 哈佛研究：近40%青少年擔心父母心理健康

學會情感表達吧 哈佛研究：近40%青少年擔心父母心理健康

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
10月2日，中國選手李玲在比賽中。（新華社）

杭州亞運／中國「撐桿跳女王」奪金 賽後記者會髮飾有亮點

2023-10-03 01:03
創維創始人黃宏生拍影片透露，恒大許家印是用美國法律破產保護，把妻兒移民美國，資產存入美國，公然與國家為敵。（圖／取自騰訊視頻）

中國企業家痛斥恒大創辦人許家印：錢進美國、債留中國

2023-10-02 16:58

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治