你敢住嗎？重慶「陰間主題風」飯店 房間放棺材、白色花圈

房間內部狀況。(視頻截圖)

「女子探陰間主題飯店房間放棺材」的影片新聞近日登上微博熱搜榜。影片中，拍攝者打開所謂「陰間主題飯店」的房間門後，氣氛顯得格外詭異，房內有4具棺材，其中一具陳放在兩張床之間，房內還有白色花圈等諸多喪葬用品。拍攝者表示：「我後背一身的汗，非常害怕。」

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，這座酒店是位於重慶的魁魅樓。據貓眼演出等平台顯示，魁魅樓是一家提供住宿的大型沉浸式遊戲劇場 ，即近年來在年輕受眾中受到歡迎的密室探險。

魁魅樓主推的「魁魅樓」沉浸式遊戲劇場，風格偏恐怖靈異，在其相關宣傳中，這是一個需要住宿的遊戲劇場，在提供沉浸式劇情遊戲玩法的同時，為體驗者提供酒店及餐飲服務，對於患有心臟病、高血壓 、精神病等疾病，或者是孕婦、未滿12歲、醉酒者，不會展示驚悚環節。

除了棺材房，魁魅樓還有更恐怖的冥婚房和娃娃房。冥婚房陰暗床頭貼了大大的紅「囍」，床頭櫃上則有牌位和蠟燭。娃娃房則是從天花板上垂吊許多復古木偶娃娃，充滿詭譎感。

工作人員表示，在攜程等平台預訂的特色民國風客房無恐怖元素，是正常房間；如果想體驗抖音有恐怖元素的房間，需要購買魁魅樓沉浸式劇場的相關套票，結合遊戲劇情體驗。

重慶這間主題酒店今年4月正式營業，查詢美團房價 ，房價分別為999、899、699、499人民幣，只有購買999元房價的遊客可以選住恐怖主題房。