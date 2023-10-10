海底撈開進校園 全球首間在西安 炒飯只賣9.9元人民幣

知名火鍋餐廳「海底撈」在西安文理學院開設全球首間校園店。（取材自華商網）

中國知名火鍋餐廳「海底撈」將分店開進校園了。日前，西安一名大學生在小紅書 上發文稱，看到海底撈在學校的食堂開了分店，而海底撈隨後也證實，這間分店是全球首間開在校園裡的分店，但目前僅對校內開放。海底撈還為學生推出特色菜單，9.9元的小龍蝦炒飯令人食指大動。

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據華商網報導，這間校園海底撈分店開在陝西省西安的西安文理學院的食堂二樓，為了求證，還有學生直接向海底撈官方帳號詢問，而帳號小邊也回覆確實有這間店。消息廣傳後，引起不少網友表示羨慕：「又是別人家的學校」、「還有不少大學學生求安排」。

根據時代財經報導，這間海底撈校園店於9日開始試營運。海底撈相關負責人受訪表示，為了與大學生群體「更近一步」，嘗試入駐校園食堂，還計畫推出校園特色菜單和專享價，包括火鍋套餐、缽缽雞套餐、小吃等多個品項。

根據目擊學生拍的照片來看，海底撈校園店的價位相對一般門市低，比如小龍蝦炒飯的售價為9.9元（人民幣，下同，約1.4美元）、雙料牛肉套餐的售價為98元（約13.5美元）、雙椒雞肉套餐的價格為48元（約6.6美元）。

報導指出，海底撈今年許多業務創新與行銷積極鎖定年輕消費者，例如在演唱會門口、夜市裡擺攤，賣起煮熟的食材；上個月，海底撈還進軍露營市場，首家露營門市開在上海，主打「露營+火鍋」的服務。同時，海底撈也不斷開發新菜單，還針對不同地區的口味推出地區限定產品，滿足年輕人對美食的多元化需求。

時代財經分析，海底撈過去曾嘗試多角化經營副業，但跨領域的嘗試多半鎩羽而歸，這次他們改變策略，副業的選擇圍繞在老本行──火鍋開展，例如主打新鮮現宰牛肉的火鍋店「牛肉工坊」在深圳試點，子品牌「嗨撈火鍋」也於9月在北京 開幕。