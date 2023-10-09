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能煮1桌菜、英語流利…穗小學生須擁8技能 網轟奇葩

中國新聞組／北京9日電
有網友分享一張「小學生必須掌握的八個技能」，讓許多人震驚。（取材自上游新聞）
有網友分享一張「小學生必須掌握的八個技能」，讓許多人震驚。（取材自上游新聞）

現今許多家長為了讓孩子有競爭力，經常帶著小孩培養各種技能。廣東省華南師大附屬開發區實驗小學（以下稱華附開）近日發給家長一份「華附開小學生必須掌握的八個技能」文件，其中內容包含「能獨立做一桌家常飯菜」，讓不少網友震驚，直呼奇葩規定；更有媒體質疑，這是打造「超人」吧。

華南師範大學附屬開發區實驗小學2022年8月30日舉行揭牌儀式。（取材自央廣網）
華南師範大學附屬開發區實驗小學2022年8月30日舉行揭牌儀式。（取材自央廣網）

綜合媒體報導，一名華附開的學生家長，近日將印有「華附開小學生必須掌握的八個技能」的文件照片，公布在網路上，其內容包含：

1、嫻熟掌握至少兩種以上運動技能（須包括游泳在內）。

2、小學階段完成不低於1000萬字的閱讀量（約200本課外讀物，其中必須包含50本中外名著，30本古今中外名人傳記，30本科普讀物，30本純英語讀物）。

3、掌握演奏一種以上的樂器技能。

4、能說一口流利的普通話和英語。

5、能寫一手漂亮的硬筆字和學會書寫毛筆字。

6、能獨立做一桌家常菜。

7、在畢業前能參與完成一項實驗，並寫出一份較完整的實驗報告。

8、具有創新意識，能積極參與科技創新活動。

該名家長忍不住感嘆「小學生都這麽難了嗎，感覺家長的壓力也大」。

華南師範大學附屬開發區實驗小學開學活動現場。（取材自央廣網）
華南師範大學附屬開發區實驗小學開學活動現場。（取材自央廣網）

華附開位於廣州市黃埔區，是由黃埔區教育局和華南師範大學合作創辦，由華南師大附小直接管理的六年制公辦小學，於2022年9月正式開學。今年5月的家長會上，校方就將「八項技能」作為該校「學生手冊」的內容進行宣講，並將之作為學校的辦學特色，同時強調家校合力促成長。

華附開小學校一工作人員表示，「這是學校的辦學特色，就是倡導家校合力促進孩子成長，需要學生家長和家庭的共同努力」。

同濟大學教育評估研究中心主任樊秀娣則表示，學校制定標準應符合科學教育規律，以及兒童身心發展特徵和規律，一味誇大可能導致「揠苗助長」。

新聞一出，不少網友認為學校的要求太過刁難，「我不配做個小學生」、「寫出這份文件的老師可能什麼都沒掌握」、「可能有些家長都做不了一桌飯呢」、「不是有句話叫小時了了，大未必佳嗎？幫助學生找出天賦，專注的培養天賦，才更容易培養出傑出校友吧」。

但也有部分網友支持校方作法，指出此要求可讓孩子全面發展，「挺好的，每條要求都有相應的好處」、「德智體美勞全面發展」、「這才是真正的培養孩子」、「如果學校提供這些技能和教育的話，那可以」。

教育局

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