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挖呀挖黃老師直播帶貨破百萬 業內人士：熱度已過

中國新聞組／北京9日電
黃老師直播間帶貨截圖。（取材自抖音）
黃老師直播間帶貨截圖。（取材自抖音）

因「挖呀挖呀挖」兒歌走紅的武漢幼師黃老師近日開啟了直播帶貨，「挖呀挖黃老師開啟直播帶貨」詞條還登上了微博熱搜。飛瓜數據顯示，黃老師近30天內共開播五場，場均觀看人數582.3萬，直播銷售額100萬-250萬人民幣（約13.7萬-34.26萬美元）。但近30天其粉絲減少近5萬人。

來源：YouTube

電商報報導，2023年4月24日，「桃子老師」在抖音上傳童謠「花園種花」影片走紅，並引發許多部落客跟風拍攝類似作品，其中就屬黃老師發布的影片熱度最高。4月28日，黃老師在抖音帳號「音樂老師花開富貴」上發布了一條教唱兒歌視頻「在什麼樣的花園裡面，挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子，開什麼樣的花」。距離「挖呀挖呀挖」兒歌爆火已近五個月，黃老師粉絲量漲近800萬。

在走紅後，黃老師曾多次出現在直播間和粉絲互動，還有粉絲給她打賞禮物。在「挖呀挖黃老師開啟直播帶貨」登上熱搜後，網友對此褒貶不一。有網友支持，認為誰有能力誰帶貨，不偷不搶靠自己能力賺錢沒問題；也有人反對，認為身為教師直播帶貨有所不妥。對此，黃老師也澄清自己並非幼師，而是某音樂特色課程的培訓人員。

黃老師的抖音帳號「音樂老師花開富貴」一直是以幼兒音樂教育為主題，黃老師走紅之後，帳號更湧入了許多父母家長，關心孩子的教育和成長。有數據顯示，黃老師此次開啟直播帶貨，其直播間商品包括嬰童用品類、個人護理類以及食品類等。

在直播電商產業這條競爭激烈的賽道上，最終能夠脫穎而出的頭部主播卻不多，更多的人淹沒在了網紅經濟泡沫之下。有業內人士透露，黃老師直播帶貨成績在直播圈很一般，直播觀看人數不及粉絲數的10%。「熱度已經過去了」。黃老師直播帶貨只是在消耗最後的情緒價值。因為喜歡「挖呀挖」兒歌，人們才了解到黃老師，進而關注她。

目前來看，擁有近800萬粉絲的黃老師，儘管相較於一些小網紅更有優勢，但直播情況仍不樂觀。三眼查顯示，黃老師近日共進行了四場帶貨直播，累計銷售額60.29萬元，粉絲量和銷售量並不對等。

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