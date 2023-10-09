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另1個霍金？ 20歲漸凍症華裔生「躺著」獲阿里數學獎

中國新聞組／北京9日電
樓印根在頒獎典禮上。（取材自中國科學報）
樓印根在頒獎典禮上。（取材自中國科學報）

2023阿里巴巴全球數學競賽優秀獎頒獎台上，一位特殊的獲獎人引起外界關注，他是20歲來自麻省理工學院、罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的美籍華人學生樓印根，導師形容他與已故著名物理學家霍金很相似。

來源：YouTube

中國科學報報導，樓印根不到1歲被確診患有脊髓性肌肉萎縮症（SMA），類似於人們常說的漸凍症。日常任務都需要他人幫助。醫師們認為他可能「活不過3年」。

樓印根行動受限，大腦卻異常靈活，早早地就展現出了他的數學天賦：小學四年級，接觸微積分；11歲，參加世界數學團體錦標賽，獲得金牌；18歲，同時被哈佛大學加州理工學院和麻省理工學院3所名校錄取。現在，20歲的他在麻省理工主修物理和數學。

坐累了，躺著學習的樓印根。（取材自中國科學報）
坐累了，躺著學習的樓印根。（取材自中國科學報）

今年他參加2023阿里巴巴全球數學競賽的優秀獎，他躺在床上答題數小時，最終獲得了優秀獎，拿到了5000美金的獎金。

報導說，著名物理學家、麻省理工學院教授阿蘭•古斯，在一堂複習課上注意到樓印根的思維深刻且非常超前，2023年暑假，他指導樓印根專門研究黑洞。阿蘭•古斯曾和斯蒂芬•霍金共事過，認為樓印根和霍金很像。「當然不只輪椅是一樣的。」他笑著說道：「我認為他們兩個盡管都有身體殘疾，但對生活都有非常樂觀向上的態度和幽默感。」

樓印根也喜歡挑戰一些看起來不可能的事，比如，最近他剛學會了滑板衝浪。他說，生命短暫，一定要找些讓自己興奮開心的事情做。

頒獎典禮上，樓印根說，儘管他的肌肉越來越虛弱，但他了解世界的熱情卻越發強烈。「雖然我從未在這個星球上邁出一步，但我在豐富而壯麗的數學世界中飛翔。如果我能夠理解宇宙的語言，我為什麽還需要擔心自己的身體局限呢？」

肌肉 加州 哈佛大學

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