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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

Citywalk、菜市場 成十一長假熱門景點

記者黃雅慧／綜合報導
十一假期間的北京三里屯商圈人潮。(特派記者陳政錄／攝影)
十一假期間的北京三里屯商圈人潮。(特派記者陳政錄／攝影)

中國中秋十一長假結束，假期間中國旅客呈現多元形式旅遊，其中Citywalk、菜市場等多元旅遊形式受歡迎。此外，從目前25省已公布的成績單來看，河南迎接的旅客最多，江蘇省最吸金，內蒙古旅遊進步最快，黑龍江人均消費最便宜。

攜程數據顯示，「十一」期間，City walk搜索量年增七倍多。北京、杭州、上海、西安、蘇州等城市成為City Walk熱門城市。此外，北京三源里、上海鳥中集市等菜市場成為熱門地。美團、大眾點評數據顯示，近一個月，「菜市場」搜索量較上期增幅超120%，相關攻略筆記數增幅超110%，評價數增幅超170%；大眾點評數據顯示，近一個月，搜索「菜市場」的用戶中，20-35歲的年輕用戶占比超過70%，其中超六成為女性用戶。

而中國目前有25省公布長假旅遊成績單，截至目前，河南接待遊客達8480.1萬人次，位居首位。江蘇、廣東緊隨其後，假期遊客接待量分別為7118.48萬人次、6386.2萬人次。

從旅遊收入來看，江蘇8天吸金907.59億元，在25省份中名列第一。銀聯商務數據顯示，假期前7天(9月29日-10月5日)，江蘇文旅消費總額175.55億元人民幣(約24.2億美元)，占全中國的10.62%，占比繼續保持全國第一。

值得注意的是，內蒙古假日旅遊熱度較往年進步最多。據統計，長假假期，內蒙古共接待中國遊客人數2306.01萬人次，實現旅遊收入158.48億元，按可比口徑是去年同期的6.06倍、7.23倍，均為歷史最高。

另外，從人均消費上觀察，去黑龍江玩最便宜，人均花費369.13元；其次為「西藏游」，人均花費523.75元；人均花費最高的為「海南游」「新疆游」「北京游」，均超過1300元。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，從遊客平均出遊距離、目的地平均遊憩半徑、旅遊消費結構、自駕游比重，以及遊客滿意度等微觀結構性指標來看，旅遊經濟開始步入市場內生和創新驅動的新常態，穩步轉入理性繁榮的新階段。

「讓政府的歸政府，市場的歸市場。」戴斌表示，各級政府將透過數據科學把握旅遊經濟形勢和階段特徵，以更加理性務實的態度推動旅遊業高質量發展。

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