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杭州亞運閉幕／唯美「荷桂少女」 她練擺裙上千次

中國新聞組／北京9日電
演員8日在杭州亞運會閉幕式上表演。(新華社)
演員8日在杭州亞運會閉幕式上表演。(新華社)

「從亞運開幕式再到閉幕式，我覺得自己圓滿了，畫上了一個完美的句號。」解開威亞(吊鋼絲)掛鉤的徐夢迪長出一口氣，眼睛裡滿是顧盼的神采。

來源：YouTube

潮新聞報導，杭州亞運會閉幕式8日在奧體中心體育場舉行，「荷桂共生輝」節目中，扮演「荷桂少女」的徐夢迪玉袖生風，翩然於天地之間，將「攀花贈遠人」的中國式告別詮釋得浪漫唯美，也讓網友感嘆「杭州真的是從頭到尾！」

這是徐夢迪期待八年的圓夢時刻，也是亞運之光在杭州這座城市、在每個普通人身上的定格。

上台前，徐夢迪連做了三次深呼吸，「我就一直祈禱，在草地上跳的時候，裙襬千萬別被鉤住…」

還好，一切最終以完美的狀態呈現，從與「露珠少女」們共舞，到威亞徐徐升空，再到向亞運健兒們獻上「荷桂記憶之花」，這場「攀花贈遠人」的杭州式浪漫，給全世界留下了深刻的印象，「也是排練到現在狀態最好的一次。」徐夢迪說。浪漫背後的不易，只有自己知道。

首先，就是與時間賽跑。9月28日，節目形式終於確定，但留給徐夢迪的只有十天，在此之前，這位90後女孩幾乎沒有吊威亞的經驗。

「第一天被吊起來，我以為自己會恐高，結果卻是滿腦子興奮，『嘿，我飛在大蓮花上空了』！」

當天徐夢迪所穿的長裙，以粉紅色和黃色為主，象徵荷花與桂花的結合。雖然沒有開幕式李倩那條「青綠裙」那麼重，但卻是在數控草坪上起舞，裙襬甩動的時候，稍不留神就會被草坪上的LED燈點鉤住。

為了適應這塊特殊「舞台」，徐夢迪幾乎是「種」在了大蓮花，只要發現草坪空著，她就會立刻穿好裙子，去練習跑動和調度，「主打就是一個跟裙子的『配合『。」經歷了上千次的擺裙練習後，終於換來了閉幕式上如潮的掌聲與歡呼。

徐夢迪笑稱，在短短的四分鐘裡，自己就像在闖關，「解鎖了一個技能，然後馬上就要去對付下一個，我喜歡這種充滿挑戰的感覺！」

11歲正式學舞，13歲考入浙江藝術職業學院，21歲進入杭州歌劇舞劇院，一路走來，支撐著徐夢迪的只有最簡單的一件事——「我喜歡跳舞」。

杭州亞運會閉幕式上，扮演「荷桂少女」的徐夢迪玉袖生風，翩然於天地之間。(視頻截圖...
杭州亞運會閉幕式上，扮演「荷桂少女」的徐夢迪玉袖生風，翩然於天地之間。(視頻截圖)

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