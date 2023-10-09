杭州亞運落幕／15次破世界紀錄 37次破亞洲紀錄

10月8日，中國運動員在閉幕式上。(新華社)

杭州亞運 會8日落幕，中國代表團獲得201金111銀71銅共383面獎牌，在創造亞運最佳成績的同時，實現了亞運金牌11連冠。而這屆杭州亞運會15次打破世界紀錄、37次打破亞洲紀錄、170次打破亞運紀錄。

中新網報導，杭州亞運會閉幕日產生最後3金。至此，杭州亞運481面金牌全部瓜分完畢，共有27個代表團獲得金牌，41個代表團有獎牌進帳。其中，日本(52金)、南韓(42金)、印度 (28金)、烏茲別克(22金)、中華台北(19金)分別位居金牌榜的第2-6位。

中國代表團不僅刷新其亞運最佳成績，且在多個項目中實現突破，獲得馬術、攀岩、霹靂舞、田徑男子馬拉松 等項目的首枚亞運金牌，並在游泳、射擊飛碟等項目上再創亞運最好成績。

亞奧理事會45個成員齊聚杭州，使得本屆亞運會成為亞運史上規模最大的盛會。40個大項、61個分項、481個小項的設置，也使本屆亞運會在設項上攬下史上之最。與之相映成輝的是，本屆亞運迭創佳績，打破近200項各類紀錄。

央視新聞報導，亞奧理事會與杭州亞組委賽事總結主題新聞發布會於今日召開。根據記者會消息，本次亞運15次打破世界紀錄、37次打破亞洲紀錄、170次打破亞運紀錄。

新京報報導，中國國家隊7日在官博發布消息，中國成為亞運會歷史上首個單屆金牌達到200枚的國家。