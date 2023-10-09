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﻿杭州亞運獲讚「史上最好」 閉幕秀「亞洲花園」

中國新聞組／北京9日電
杭州亞運會閉幕式8日在杭州奧體中心體育場舉行。圖為亞運會主火炬熄滅。(中新社)
杭州亞運會閉幕式8日在杭州奧體中心體育場舉行。圖為亞運會主火炬熄滅。(中新社)

﻿杭州亞運閉幕式昨晚在杭州奧體中心體育場「大蓮花」舉行，主辦單位利用4萬多顆LED燈珠打造數控草坪，19朵巨型桂花及「Asia」字樣車台將賽場構成蓬勃生長的「亞洲花園」，成為一大亮點。亞奧理事會代理總幹事維諾德·庫馬爾·帝瓦里盛讚，「杭州舉辦了史上最好的一屆亞運會，競技水平非常之高」。選手們在短片「最憶是杭州」中揮手道別，交棒給名古屋。

來源：YouTube

被譽為史上最成功的亞運會──第19屆亞洲運動會，8日晚在杭州圓滿閉幕。國務院總理李強出席閉幕式。亞奧理事會終身名譽副主席魏紀中昨天在發表會中表示，在參加杭州亞運會的國家和地區代表團中，60%拿到了金牌，85%獲得了獎牌，達到了亞運會的目標，他為杭州亞運打出了「99分」的高分評價。

當晚以「最憶是杭州」為主題的閉幕式，同樣令人驚艷。大公報報導，在李強同亞奧理事會代理主席辛格等步入主席台，大屏幕上播放的開場短片「亞運聚歡潮」開啟了歡歌之夜。節目「璀璨共此時」營造出「Asia」標識從江面湧出，連同潮水「自天而來」落入現場視效。數控草坪上，19朵巨型桂花、周圍的璀璨之花、「Asia」字樣車台構成「亞洲花園」，點燃全場激情。

各代表團旗幟和運動員代表入場。全場觀眾以熱烈的掌聲和歡呼聲意。短片「亞運精采瞬間」再現亞運賽場上一幕幕充滿體育之美的場景。節目「荷桂共生輝」則凝結著拚搏與榮耀的「亞運記憶之花」升騰、綻放，傳達「攀花贈友」的雋永情誼與美好願景。短片「亞運感動瞬間」將勝利與失敗、歡笑與淚水等動人畫面呈現。

杭州亞運會閉幕式8日舉行，演員在閉幕式上表演。(新華社)
杭州亞運會閉幕式8日舉行，演員在閉幕式上表演。(新華社)

杭州亞運會組委會主席、中國奧委會主席高志丹在致辭中表示，中國國家主席習近平對成功辦賽提出殷切期望和明確要求。經過不懈努力，杭州兌現了舉辦一屆「中國特色、亞洲風采、精采紛呈」亞運盛會的莊嚴承諾。。「讓我們以體育促和平、促團結、促包容，合力續寫亞洲命運共同體的嶄新篇章。 」

亞奧理事會代理主席辛格在致辭中說，本屆亞運會精采絕倫、令人難忘，取得了空前成功。感謝中國政府、中國奧委會、杭州市民與杭州亞組委的精心籌備。辛格宣布杭州第19屆亞運會閉幕，並交接給三年後下屆亞運會舉辦城市日本愛知縣知事大村秀章和名古屋市副市長中田英雄。

晚上9時16分，開幕式上出現的「數字火炬手」跑入現場，站在聖火台旁用手比大愛心，觀看聖火正式熄滅，隨後奔離奧體中心並揮手道別，邁向遠方。在場的選手、遊客及杭州市民揮手道別、互致祝福。

10月8日，杭州第19屆亞洲運動會閉幕式在杭州奧體中心體育場舉行。圖為閉幕式上的...
10月8日，杭州第19屆亞洲運動會閉幕式在杭州奧體中心體育場舉行。圖為閉幕式上的火炬交接儀式。(新華社)

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