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並非人人都能「挖呀挖」 中國95%主播月入不到685美元

記者賴錦宏／即時報導
在抖音唱兒歌「挖啊挖」的黃老師，在網上暴紅後，轉身做了「直播帶貨」，粉絲量增至800萬人。（取材自紅星新聞）
在抖音唱兒歌「挖啊挖」的黃老師，在網上暴紅後，轉身做了「直播帶貨」，粉絲量增至800萬人。（取材自紅星新聞）

中國直播帶貨搶占零售商機，據中國演出產業協會等聯合編製的「中國網路表演（直播與短片）產業發展報告（2022-2023）」，截至2022年末，以直播為主要收入來源的主播中，95.2%月收入為5000元（人民幣，下同，約685美元）以下，僅0.4%的主播月收入可達10萬以上。

據紅星新聞報導，因「挖呀挖呀挖」兒歌走紅的黃老師，最近開啟了直播帶貨。 數據顯示，黃老師近30天內共開播5場，每場平均觀看人次582.3萬，最高觀看人次814.8萬，直播銷售額約100萬至250萬。 其5月粉絲量漲至500萬，9月開啟直播帶貨，粉絲量漲至800萬，但近30天粉絲減少近5萬人。

這在網路上引發了巨大爭議，隨手點開一個新聞評論區，不友善的評論可謂比比皆是，「黃老師之前不是說不想做網紅，不會帶貨嗎」「上班的上學的都不想幹了」「以前是黃老師，現在可是黃總了」。其中，還不乏一些不堪入目的人身攻擊。

報導稱，網紅帶貨的爭議，毋寧說折射了人們內心深處對不確定性的恐懼和厭惡。 以黃老師為例，她似乎沒有什麼過人特長，「挖呀挖」的兒歌也並非她原創，僅僅因網路流傳的影片就暴紅，並走上了直播帶貨的道路，賺到了一些人無法想像的收入。

報導指出，仔細看看直播產業的數據，就能發現這和各行各業沒太大差別。 當然有頭部的成功者，但大多數人依然只能努力工作，賺取並不起眼的平均薪資。 這也說明，雖然機會並非「平均分配」，但也大致符合「常態分布」。

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