十一房市 35城日均成交面積跌兩成

地產諮詢機構數據顯示，十一長假期間，35個代表城市日均成交面積年跌近兩成。(取材自新華網)

中國一系列拯救房地產 政策暫未轉化為實實在在的銷售額，地產諮詢機構數據顯示，十一長假期間，35個代表城市日均成交面積年跌近兩成。

中指研究院報告指出，今年中秋節連接十一黃金周共八天長假期間，各地推案積極，企業加大優惠力度，看房量較節前有所增加，但在假期出遊及市場信心尚未明顯修復下，城市及區域間分化仍較嚴重，除核心城市或成熟區域房市熱度較高外，整體成交量表現一般。

該機構統計數據顯示，今年長假（9月29日至10月6日），35個代表城市日均成交面積較去年十一假期（10月1日至7日）及2019年假期下降兩成左右。

據香港 經濟日報報導，中原地產首席分析師張大偉認為，整體十一長假期間房市對於各種新政依然處於消化過程中，相比9月政策發布後需求一度激增後又出現明顯退熱現象，整體市場再次進入博弈期。

2023年樓市傳統旺季「金九」月，中國核心城市市場活躍度回升。

中新社報導，中指研究院市場研究總監陳文靜7日在一場月度房地產市場情勢分析會上透露，據該機構測算，儘管9月份全國房地產市場銷售規模仍處於低位，但核心城市新房市場活躍度提升，政策效果初顯。當月，100個重點城市新建商品住宅成交面積較上季成長約14%。其中，一線城市新房成交規模較上季成長32%，二線代表城市較上季成長13%，三、四線代表城市較上季成長10%。

從房價 來看，受部分城市優質改善項目入市帶動，9月百城新房價格環比轉漲，漲幅為0.05%；二手房價格仍在下跌通道。

而深圳「認房不認貸」政策已落地月餘，但從數據來看卻並未如預期。南方都市報報導，9月深圳一手住宅成交2076套，較上季下跌6%，二手房過戶2400套，較上季微跌1%。

實際上，9月多個新盤首日去化成績出色，二手房方面在上旬勢頭也向好，下旬稍顯疲乏。機構認為，「銀十」樓市仍需要更多優化政策來支持購屋者住房消費，方能推動深圳二手交易量回到5000套的「榮枯線」水平。