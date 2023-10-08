杭州亞運／亞運今晚閉幕 中破紀錄奪201金 虛擬巨型火炬人送禮物

覃海洋、張雨霏被選為杭州亞運最具價值運動員。(中新社)

今天是杭州亞運 會最後一個比賽日，昨天中國隊，一口氣摘下13面金牌，加上上午摘下的一面團體花游金牌，將金牌總數推高到歷史性的201面，超越2010年廣州亞運會的199面紀錄。中國游泳選手張雨霏和覃海洋同時獲得最有價值運動員(MVP)，今晚閉幕典禮，國務院總理李強將出席。

綜合媒體報導，中國花游隊在今天的集體項目比賽，8位水中金花沿用世錦賽「萬有引力」編曲挑戰最高難度動作，最終以341.4875分、三項總分868.9676摘下中國第201面金牌。

中國女排以3比0戰勝日本隊，獲得金牌。(中新社)

女排6場零封 9度摘金

中國女排對上日本 ，在第三局一路纏到9：9，在中國隊的攔網壓力下，日本隊進攻連續失誤，王雲蕗和袁心玥則聯手得到3分，中國隊擴大領先優勢。最後以3比0（25-15、25-21、25-21）擊敗日本，以6場比賽全部零封對手取勝的成績成功衛冕，第9次摘得亞運女排金牌。

女子曲棍 時隔13年鍍金

女子曲棍球的決賽，中國隊全場壓制對手，以7號陳怡、18號鄒妹容的兩球，2-0完勝南韓隊。時隔13年，再次成功奪得亞運女子曲棍球金牌，並拿到明年巴黎奧運 門票。

雙胞胎王柳懿/王芊懿以526.8620分的總成績奪得花樣游泳雙人項目比賽冠軍。(新華社)

雙人花游 雙胞姊妹奪冠

花樣游泳雙人項目決賽，最終中國隊雙胞胎姊妹組合王柳懿/王芊懿獲得冠軍，中國隊在此項目上實現亞運5連冠。

2005年，年僅8歲的王柳懿和王芊懿開始跟隨深圳體工大隊訓練，當時的教練胡良慧早前表示，王柳懿和王芊懿的身體條件優秀，加上雙胞胎相似度高，在雙人項目有一定優勢。

亞運第一塊霹靂舞金牌戰，經過激烈的幾輪比拚後，中國隊劉清漪獲得女子金牌，亓祥宇獲得男子銅牌。劉清漪憑藉著這面金牌，拿到直通巴黎奧運的資格。

杭州亞運象棋男子個人決賽，國家隊選手鄭惟桐奪得金牌。這也是本屆亞運國家隊代表團第200枚金牌。這一成績刷新了中國在2010年廣州亞運曾創造199金的歷史紀錄。

羽球女單決賽當中，陳雨菲意外崩盤，她拚到跪地抽筋，最終1-2輸給安洗瑩，中國也無緣亞運第201金。