我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

杭州亞運／亞運今晚閉幕 中破紀錄奪201金 虛擬巨型火炬人送禮物

中國新聞組╱杭州8日電
覃海洋、張雨霏被選為杭州亞運最具價值運動員。(中新社)
覃海洋、張雨霏被選為杭州亞運最具價值運動員。(中新社)

今天是杭州亞運會最後一個比賽日，昨天中國隊，一口氣摘下13面金牌，加上上午摘下的一面團體花游金牌，將金牌總數推高到歷史性的201面，超越2010年廣州亞運會的199面紀錄。中國游泳選手張雨霏和覃海洋同時獲得最有價值運動員(MVP)，今晚閉幕典禮，國務院總理李強將出席。

綜合媒體報導，中國花游隊在今天的集體項目比賽，8位水中金花沿用世錦賽「萬有引力」編曲挑戰最高難度動作，最終以341.4875分、三項總分868.9676摘下中國第201面金牌。

中國女排以3比0戰勝日本隊，獲得金牌。(中新社)
中國女排以3比0戰勝日本隊，獲得金牌。(中新社)

女排6場零封 9度摘金

中國女排對上日本，在第三局一路纏到9：9，在中國隊的攔網壓力下，日本隊進攻連續失誤，王雲蕗和袁心玥則聯手得到3分，中國隊擴大領先優勢。最後以3比0（25-15、25-21、25-21）擊敗日本，以6場比賽全部零封對手取勝的成績成功衛冕，第9次摘得亞運女排金牌。

女子曲棍 時隔13年鍍金

女子曲棍球的決賽，中國隊全場壓制對手，以7號陳怡、18號鄒妹容的兩球，2-0完勝南韓隊。時隔13年，再次成功奪得亞運女子曲棍球金牌，並拿到明年巴黎奧運門票。

雙胞胎王柳懿/王芊懿以526.8620分的總成績奪得花樣游泳雙人項目比賽冠軍。(...
雙胞胎王柳懿/王芊懿以526.8620分的總成績奪得花樣游泳雙人項目比賽冠軍。(新華社)

雙人花游 雙胞姊妹奪冠

花樣游泳雙人項目決賽，最終中國隊雙胞胎姊妹組合王柳懿/王芊懿獲得冠軍，中國隊在此項目上實現亞運5連冠。

2005年，年僅8歲的王柳懿和王芊懿開始跟隨深圳體工大隊訓練，當時的教練胡良慧早前表示，王柳懿和王芊懿的身體條件優秀，加上雙胞胎相似度高，在雙人項目有一定優勢。

亞運第一塊霹靂舞金牌戰，經過激烈的幾輪比拚後，中國隊劉清漪獲得女子金牌，亓祥宇獲得男子銅牌。劉清漪憑藉著這面金牌，拿到直通巴黎奧運的資格。

杭州亞運象棋男子個人決賽，國家隊選手鄭惟桐奪得金牌。這也是本屆亞運國家隊代表團第200枚金牌。這一成績刷新了中國在2010年廣州亞運曾創造199金的歷史紀錄。

羽球女單決賽當中，陳雨菲意外崩盤，她拚到跪地抽筋，最終1-2輸給安洗瑩，中國也無緣亞運第201金。

今晚閉幕式將通過4個短片、2個節目和1個嘉年華，表達歡慶和惜別。開幕時的虛擬巨型火炬人將返現場送禮物，只要在支付寶搜索亞運可領取數字紀念章。

羽球女單決賽，陳雨菲意外崩盤。(路透)
羽球女單決賽，陳雨菲意外崩盤。(路透)

巴黎奧運 日本 杭州亞運

上一則

4歲女童上海失蹤遭惡意遺棄？父親發聲了：不想理陰謀論

下一則

小米、vivo遭印度控非法轉移資金 小米駁：指控毫無依據

延伸閱讀

杭州亞運／最後5秒踢平 空手道谷筱霜大逆轉奪中華隊第19金

杭州亞運／最後5秒踢平 空手道谷筱霜大逆轉奪中華隊第19金
杭州亞運／中國女排3：0擊敗日本 全勝衛冕亞運金牌

杭州亞運／中國女排3：0擊敗日本 全勝衛冕亞運金牌
杭州亞運／中國奪破紀錄第200金 張雨霏、覃海洋當選最有價值選手

杭州亞運／中國奪破紀錄第200金 張雨霏、覃海洋當選最有價值選手
奧運體操冠軍 「抽空」嫁亞運射箭冠軍 網賀：冠軍的強強聯合

奧運體操冠軍 「抽空」嫁亞運射箭冠軍 網賀：冠軍的強強聯合

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，許家印經營恒大的各種手段近期再度被拿出來檢視。(路透)

龐氏分紅？恒大12年負債深不見底 許家印卻賺75億美元

2023-10-01 13:42
關善祥。（取材自微博）

「中國巴菲特」關善祥突傳辭世 生前旗下基金大虧

2023-09-30 20:23

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911