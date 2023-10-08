疫情改變習慣 黃金周出境遊 中客「爆買」已成往事

疫情改變中國民眾的旅遊習慣，出國不再「爆買」。圖為往年在法國巴黎的路易威登精品店外 ，排隊等待掃貨的中國遊客。(美聯社)

中國雙節十一黃金周結束，8天假期有8.26億人次國內遊，旅遊人次和旅遊收入都超越2019年；出境旅遊也回溫，但仍不如政府預期，僅恢復到疫情 前的60%。分析指出，疫情三年已改變中國民眾的旅遊習慣，基於經濟、治安等因素不敢出境的人變多，消費也趨保守，出國不再「爆買」。而來中國旅遊的外國人則較2019年下跌近八成，原因多為簽證 麻煩、意願低等。

黃金周假期多項統計數據不僅顯示中國民眾在黃金周的消費形態，也揭露了中國旅遊業現狀。香港 01報導，從數據分析，境內旅遊有復甦跡象，文旅部7日晚公布8天假期國內遊人數達8.26億人次，較2019年疫情前增長4.1%；實現國內旅遊收入7534.3億元（人民幣，下同，約1042.89億美元），較2019年增長1.5%，創歷史新高，反映國內遊已從三年疫情中全面復甦過來並超越2019年。

在國內樓市風險升高、投資增速減緩、出口需求不振、地方債台高築的大背景下，超預期回升的旅遊業仍是當前中國經濟為數不多的亮點之一。據中國商網報導，十一假期出遊人次半數以上選擇跨省遊、長途遊，「國內旅遊市場已進入理性繁榮新階段」。遊客消費變得更理性，追求性價比；夜經濟也繼續煥發活力，中國電信大數據顯示，夜間出遊的旅客達到4.16億人次。

出國旅遊也回溫，據國家移民管理局，今年十一假期全國邊檢機關共查驗出入境人員1181.8萬人次，較去年同期增長約2.9倍，是2019年同期的85.1%，其中，入境587萬人次，出境594.8萬人次。但出境人數仍不如政府預期。香港01報導，攜程董事總經理兼國際市場副總裁蔡文軒向路透指出，出國旅遊僅恢復到疫情前的60%左右。

比如日本觀光局統計，今年第一季中國遊客購物占比最多的品類是點心和其他食物，化妝品和香水的購入率比2019年同期下降了47.2％，電子產品甚至沒擠進前十名。彭博調研指中國消費者的奢侈品消費也逐漸從境外轉向境內。換句話說，中國遊客在海外的 「爆買」也已成往事。

中國的境內遊和境外遊在今年的黃金周差異尤其明顯，有分析認為是因為經濟未完全復甦，消費降級的緣故；也有分析認為，不出國並不只是中國特有的現象，匯率、憂心東南亞等國家的治安及價格等問題都讓中國遊客望而卻步。

另數據顯示，中國2023年上半年出入境的外國人僅843.8萬人次，較2019年下跌近83%。華爾街日報曾報導稱中國旅遊業的最新問題是「外國人不願來了」。聯合早報歸結出簽證麻煩、意願低、門票貴、網路不方便等六大因素。