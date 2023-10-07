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中國房市「銀十」恐落空 十一成交量年減2成

記者謝守真／即時報導
地產諮詢機構的數據顯示，「十一」長假期間，中國35個代表城市的日均成交面積較去年同期下跌近兩成。（中新社）
地產諮詢機構的數據顯示，「十一」長假期間，中國35個代表城市的日均成交面積較去年同期下跌近兩成。（中新社）

中國房地產市場沒有「金九」，「銀十」也恐落空。中國地產諮詢機構中指研究院指出，今年中秋、「十一」長假期間，中國35個代表城市日均成交面積較去年同期大減近兩成。

中指研究院7日發布的最新報告顯示，中國在今年中秋加上「十一」長達八天的連假期間，儘管各地方政府大推各項利好政策，但全國重點城市新房日均成交面積卻年減17%，較新冠疫情前的2019年同期將比降幅更達24%，顯示整體市場信心尚未明顯修復，樓市銷售旺季「銀十」開局格外平淡。

財新網指出，本次連假期間中國全國樓市成交面積分化加劇，僅一線城市的成交面積較去年同期成長。從中指研究院的數據顯示，上海和廣州的成交面積較去年同期大幅上漲，但北京和深圳則較去年同期下降31%和46%。

中指研究院市場研究總監陳文靜補充，「十一」假期一些城市的核心板塊的項目到訪量有所增加，但實際項目到訪量的轉換率並不理想，「除核心城市或成熟區域熱度較高外，整體成交量表現一般」。

報告還指出，8月底，中國多部委聯合發文將「認房不認貸」納入「一城一策」工具箱，同時將中國全國首套、二套房自備款比例下限降至20%、30%，此後各地緊抓樓市「金九銀十」窗口期，不斷密集推出系列政策，但中國9月樓市市場銷售規模仍處低位。

從市場交易數據來看，這些政策暫未能刺激樓市大幅回升。 9月，各線城市的商品住宅成交面積較前月回升，但年比仍均為下降，一線、二線和三、四線城市的成交面積分別較去年同期下降21%、16%和28%，絕對規模仍處於近幾年同期較低水準。

整體來看，「十一」期間中國各地樓市表現不一，上海、廣州在樓盤供應端帶動下緩步回升，北京、深圳、成都、杭州樓市表現相對平穩，但市場持續性仍需觀察，短期市場依然有壓力。

陳文靜認為，房地產政策層面，考慮到目前市場恢復尚不明顯，短期內核心城市供需兩端支持政策或將繼續發力，後續的政策方向預計將集中在降低首套房和二套房自備款比例和房貸利率、放鬆限購、降低交易稅費等，以助力市場加快恢復。

陳文靜舉例，像是廣州9月20日就宣布取消非核心區域限購措施，北京、上海和深圳或參考跟進此調整方向。他指出，北京和上海已十餘年未調整的普通住宅認定標準也有優化空間，調整後可 降低買房門檻、釋放更多購屋需求。

北京 房地產 疫情

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