杭州亞運／韓女將否認嘲諷何冰嬌忍淚 中國網友不領情

南韓選手金佳恩澄清絕沒有嘲諷何冰嬌。（視頻截圖）

中國選手何冰嬌在女子團體賽遭擊敗，賽後失望地抬頭忍淚。（視頻截圖）

杭州亞運 會羽毛球女子團體賽最終戰，中國不敵南韓 女團收下銀牌，然而南韓女團選手金佳恩疑似在賽後模仿中國選手何冰嬌「含淚」的畫面，引起中國球迷質疑是在嘲諷何冰嬌。為此，金佳恩澄清絕無嘲諷的意思，並還原當下場景。

中國媒體與網民指控南韓羽球女團成員在奪冠後，嘲諷中國選手何冰嬌抬頭忍淚的模樣。（視頻截圖）

鳳凰網體育報導，1日中國羽球 團體遭到韓國直落二慘敗，賽後「韓國女隊員侮辱性模仿何冰嬌含淚」影片衝上微博熱搜，影片主角金佳恩遭到砲轟，事情延燒數日，金佳恩在女單賽後受訪時表示，事情並不是大家所想得那樣，解釋賽前和教練約定「如果我贏了，比賽就結束了。所以我們約定好了，如果我們贏了也千萬別哭。」

金佳恩表示，當時她和教練兩人沉浸在慶祝裡，完全不知道何冰嬌是什麼動作，「感覺要哭了就這樣抬頭忍住，我會這樣慶祝的，這也是我們賽前的約定」，但當她們看到轉播鏡頭時，也認為這樣剪輯過的影片確實會造成他人誤解，並透露「最擔心的是何冰嬌看到這樣的情況會產生誤會。」

當記者問及是否是有意為之時，金佳恩立刻否認，：「不是，絕對不是！何冰嬌選手是我很喜歡的選手之一。對我而言，這成為一個話題讓我很遺憾，也很心痛。」

然而許多中國網友似乎並不領情，批評金佳恩「說謊會倒楣哦」，還有人留言批評「我信你個鬼，那麼明顯的動作，騙鬼了」、「看了回放和表情以及撅嘴動作，就是故意的」、「Instagram評論區都關了，她知道自己做了什麼」。