杭州亞運／中國女排3：0擊敗日本 全勝衛冕亞運金牌

10月7日，中國隊球員袁心玥（上右）在比賽中攔網。（新華社）

中國女排7日在杭州亞運 女排決賽中以3：0擊敗日本 隊，以六戰全勝衛冕亞運冠軍。這也是中國女排歷史上第九次摘得亞運金牌。

本場比賽中國隊的進攻得分率超過50%，並且在40次攔網嘗試中得到11分，全面碾壓以國家隊二線陣容出戰的日本隊。

第一局開場階段日本隊一度領先3分，但隨後中國隊連得10分。儘管日本隊憑藉島村春世的得分度過發球輪，但後續仍難以突破中國隊攔網。同時，中國隊的邊攻和快攻依舊火力強勁，持續擴大分差，以25：15先下一城。

雙方在第二局開始後短暫相持，隨後李盈瑩連攻帶攔砍下3分，王媛媛也通過攔網貢獻1分，中國隊得以擴大優勢。日本隊在本局中段一度將分差縮小到2分，中國隊隨即暫停，做出換人調整。局末，袁心玥連續打中兩個快攻拿下局點，李盈瑩強攻得分以25：21鎖定勝局。

中國隊和日本隊在第三局一路纏鬥到9：9。在中國隊的攔網壓力下，日本隊進攻連續失誤，王雲蕗和袁心玥則聯手得到3分，中國隊擴大領先優勢。但日本隊十分頑強，本局末段一度追到只差1分，不過中國女排很快回敬一波攻勢穩住局面。最終吳夢潔把第三局比分鎖定在25：21，終結全場比賽。

「我覺得隊員們的努力得到了回報，我們也完全有這個實力打好（亞運）。」中國隊主教練蔡斌說，「這次亞運從第一場直到最後一場，隊員們的心態起伏其實很小。把心態放得更平，把每個過程做好，這個結果就是自然而然的。」

談到女排國家隊接下來的安排，蔡斌表示，亞運會結束後球員們會暫時解散，回到各自的俱樂部參加女排聯賽。聯賽結束後，球隊會重新集結，全力衝刺巴黎奧運 會席位。在目前的形勢下，中國隊需要憑藉世界排名來獲得奧運會入場券。