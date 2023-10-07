杭州亞運／中國奪破紀錄第200金 張雨霏、覃海洋當選最有價值選手

覃海洋、張雨霏被選為杭州亞運最具價值運動員。 (中新社)

杭州亞運收官前一天，中國隊收穫13枚金牌，在杭州亞運上的金牌總數達到歷史性的200金！刷新了中國代表團在廣州亞運上199金的歷史紀錄。

中國「蛙王」覃海洋和「蝶后」張雨霏也迎來自己的歷史性時刻，他們當天雙雙被選為杭州亞運最具價值運動員。本屆亞運上獨攬6金、四破賽會紀錄的張雨霏實現了賽前的夢想和諾言，並表示要「共同去開創中國體育的全新時代」。收穫5金1銀、三破賽會紀錄的覃海洋也希望自己在明年巴黎奧運 上有更好的表現。

中國女排也在書寫新歷史。當天她們在女排決賽中3：0擊敗日本 隊，以六戰全勝衛冕亞運冠軍，第九次摘得亞運金牌。

國羽也捍衞了榮譽，當天收穫5個單項中的3金。雖然陳雨菲不敵世界排名第一的南韓 選手安洗瑩，無緣女單金牌，但陳清晨/賈一凡擊敗南韓組合白荷娜/李紹希女雙奪冠，衛冕冠軍鄭思維/黃雅琼戰勝日本組合渡邊勇大/東野有紗混雙摘金，都值得點讚。本屆亞運表現驚艷的李詩灃擊敗隊友石宇奇，首次奪得亞運男單金牌。

作為巴黎奧運和杭州亞運新增項目的霹靂舞當天決出兩枚金牌，中國選手劉清漪2：1戰勝兩屆世錦賽冠軍、日本選手湯淺亞美，獲亞運霹靂舞女子首金，並取得巴黎奧運入場券。亓祥宇也有不錯發揮，收穫男子銅牌。

另外，當天中國女曲2：0戰勝南韓隊，時隔13年重奪亞運冠軍，同時獲得了巴黎奧運參賽資格。男足比賽中，衛冕冠軍南韓隊2：1逆轉戰勝老對手日本隊奪冠，香港隊0：4不敵烏茲別克無緣銅牌。

獎牌榜上，中國隊以200金111銀71銅位居第一，排在後面的日本隊獲得51金66銀69銅，南韓隊獲得42金59銀89銅。