杭州亞運／主辦燒錢…中國砸2248億人民幣 總收入僅53億

杭州亞運開幕式，火炬手汪順和數字火炬手在杭州亞運會開幕式上共同點燃主火炬。(新華社)

杭州亞運 8日將閉幕，官方公布截至5日統計，本屆亞運全業務總收入人民幣（下同）53億1600萬元（約7.3億美元）號稱歷屆最高，但相較於投入2248億（約312億美元）的籌備成本，顯然入不敷出。

中國媒體光明日報6日報導，杭州亞組委市場開發部副部長杜夢菲5日表示，截至目前，杭州亞運、亞殘運會的市場開發全業務總收入53億1600萬元，並說本屆亞運贊助收入和贊助商規模是歷屆亞運之最。

杜夢菲說，53億1600萬元當中包括118個類別的176家企業贊助44億1780萬元，特許商品如吉祥物等銷售額達7億6000萬元等。

不過根據中國媒體澎湃新聞今年6月間的報導，杭州市籌備辦亞運，2016至2020年投資 2248億元（約312億美元）闢建基礎設施如城市軌道交通、杭州西站、蕭山國際機場三期、亞運場館、亞運村等。

澎湃新聞的報導又說，就算場館建設屬賽事直接投資不應計入與亞運相關的間接投資，但即便扣除場館建設的支出後，杭州2016至2020年籌備亞運期間，仍至少投入2000億元闢建城市基礎建設。

而廣州2010年辦亞運籌備期間投入1090億元，也就是說，杭州亞運的斥資是廣州亞運的兩倍餘。

即因如此，到底值不值得花這麼多錢辦杭州亞運引發質疑。據英國廣播公司（BBC）9月間於這項體壇盛事揭幕前的報導說，杭州民眾對於耗資超過2000億的心聲是：「這筆錢最好花在老百姓身上。」

另據美國之音（VOA）同樣於9月間的報導，香港 時事評論員劉銳紹認為，中國辦賽事，著眼於大外宣和對內的經濟效益，是否勞民傷財並非官方所考慮的。