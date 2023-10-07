「前方還有100桌」假期上海餐館紅火：排隊6小時

上海各大餐館酒樓生意一派紅火，隨處可見店內滿座，店外大排長龍的景象。(取材自上觀新聞)

十一長假連日來，上海各大核心商圈人流如潮，各大餐館酒樓生意一派紅火，迎來市場久違的人氣，社群平台上不少網友曬圖：「前方已經排到100桌了」、「吃個雲南菜排隊6小時」、「吃碗麵也要排隊1個半小時」，包廂天天爆滿，商家來不及翻台，老牌餐飲企業承接大客流，也賺足了買賣。

「十一假期前三天，上海老飯店豫園店每天接待1500人左右的來賓，28個包間天天爆滿，有30%的翻台率。」上海老飯店副總經理張志麒指出，散客大廳生意更是異常火爆，午市加上晚市，每個小桌和中桌的翻台率要達到七、八次，大桌的翻台率要達到四、五次，「在豫園店，每天午市10時左右就有客人開始領號排隊，晚市下午2時30分開始就有客人領號排隊。」

上觀新聞報導，隨著南京路步行街客流量的激增，節慶期間，南京路步行街上的南新雅皇冠假日酒店餐飲消費亦客流激增。

東湖集團市場經營部陸瑋雄指出，今年「雙節」假期，他們旗下酒店的婚宴占比較去年同期增漲明顯，從預訂數量看，旗下各酒店共承接婚宴135檔1875桌，總營收2266.25萬元（人民幣，下同），較去年年增7.84%。

「因為三年疫情 ，導致一些宴會延期，但該聚還得聚。」有著20年歷史的滬上餐飲老品牌豐收日，其外燴事業部總監盛嘯表示，今年「雙節」假期，他們婚宴、寶寶宴、生日宴、壽宴等各類宴會的預訂量加起來上升了37%，家宴和商務宴請的預訂量上升26%。

他認為，生意好還因為受宏觀經濟影響，消費下沉，不少消費者原計畫定在五星級酒店舉辦宴會，現在轉向社會餐飲來了。

位於澳門 路上的紅子雞，在2020年初因疫情等原因暫停營業，斥巨資裝修兩年後，2022年1月以「紅子雞鳳凰樓」的品牌重新回歸市場。紅子雞副總經理羅沐子說，從十一長假前開始，紅子雞鳳凰樓的上座率就已經達到百分之百，這幾天，七個宴會廳達到場場爆滿狀態，營業額也較去年同期上漲了30%。特別是婚宴，去年範圍小、桌數少，今年客人預訂的桌數明顯增加，說明市場在慢慢活絡。