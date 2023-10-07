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誰是中國田徑隊第一翹臀? 蘇炳添：梁勁生屁股翹得像燈籠

中國新聞組／北京7日電
網友關注蘇炳添(右)的翹臀。（新華社）
網友關注蘇炳添(右)的翹臀。（新華社）

中國選手在杭州亞運會裡的多項優異表現，近日輪翻登上微博熱搜，不過昨天有一則「蘇炳添竟然不是田徑隊第一翹臀」也衝進了榜內。原來，中國田徑名將蘇炳添在一場直播中爆料，梁勁生因「屁股翹得像燈籠」，已成為田徑隊的新晉「「翹臀王」。這場「翹臀大戰」逗樂了網友和球迷，直說這是蘇神給的福利，「能看不能看的都看了，這真是沒有把我們當外人」。

綜合中國網等媒體報導，在近日的一次直播訪談中，蘇炳添身著運動裝和主持人交流，突然話題轉向網傳「蘇炳添不再是田徑隊內『第一翹臀』」。蘇炳添對此表現出一臉驚訝，直指隊內新晉「翹臀王」是梁勁生，還稱其屁股翹得像燈籠，「梁勁生才是隊內第一翹臀」。

蘇炳添這番「爆料」立刻讓在場來賓笑了開來，大批網友們留言「沒想到蘇神這麼牛的翹臀線條也能被比下去」，「蘇炳添的第一翹臀是隊內外大家一直認可的好吧」，「哈哈哈哈真的笑死了」，「開始比身材了，兩個人身材都因為積極訓練好好啊」，「照著蘇神鍛煉，也能練出翹臀」，「兩個人這臀部肌肉真的就厲害了，看著就很有力量感」。

梁勁生。（取材自微信）
梁勁生。（取材自微信）

網易體育2021年的報導，在東京奧運中國國家男子接力隊的6位成員，當時在直播中談到身材的這一話題，楊健問到誰是第一翹臀時，蘇炳添回答道：「屁股大啊，那6個人當中肯定是我的屁股大一點。」謝震業、吳智強也紛紛點出蘇炳添的臀更翹一些。

澎湃新聞報導，每當蘇炳添出賽，就有網友專門截取關於他翹臀的動圖，高挺的翹臀讓人完全無法從他的翹臀上移開。他的翹臀和一些為了滿足視覺美感的時尚翹臀不同，背後是科學訓練和刻苦堅持的成果。因跑步是需要全身肌肉協調的運動，臀大肌正負責跑者最重要的「後側肌肉鏈」。強壯的臀肌可以為身體提供穩定性，幫助跑者保持骨盆平衡，並為跑步提供能量。

報導指出，蘇炳添的翹臀是這樣打造的：槓鈴硬舉，每組12次，做五組；槓鈴箭步蹲走，每組12次，做五組；器械後蹬腿，每邊12次，做五組；槓鈴山羊挺身，每組12次，做五組；壺鈴深蹲跳，每組12次，做五組；壺鈴甩擺，每組12次，做五組；彈性帶側外展，每邊12次，做五組；彈力帶橫向走，每組12次，做五組。

肌肉 東京奧運 杭州亞運

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