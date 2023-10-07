1人1套房 中國女籃亞運奪冠 來自四川3功臣獲家鄉老闆重賞

中國隊球員韓旭（右一）、李夢（右二）、王思雨在頒獎儀式後留影。（新華社）

中國女籃在本屆亞運擊敗日本 女籃，成功衛冕冠軍後，隊中三位來自四川的球員李夢、王思雨、韓旭，也獲得

家鄉的獎勵，贈予每人一套68平方米熱銷住房。

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澎湃新聞報導，四川女籃在官方公告中這樣寫道：「熱烈祝賀中國女籃蟬聯亞 運會冠軍！李夢、王思雨、韓旭表現優異、敢打敢拼，充分展示中國女籃精神，為祖國爭得榮光，為四川增輝添彩，是四川遠達美樂女籃全員學習的榜樣。」

四川女籃官方表示，經四川遠達集團研究決定，分別獎勵李夢、王思雨、韓旭三名隊員68平方米熱銷住房一套，以資鼓勵。

報導說，在先前的女籃亞洲盃上，當時有4位四川女籃球員是奪冠功臣，四川女籃也宣布了給予韓旭、李夢、王思雨和高頌，各獎勵50萬元人民幣。

連續的重獎也引來了社交網路上的關注和討論，不過大多數球迷和網友都認為，女籃姑娘們理應得到更好的待遇和更高的關注。

著名籃球評論員蘇群就在社交網上寫道：「祝賀中國女籃奪金，希望女籃姑娘個個當網紅，多賺錢，打好球。」

網友也紛紛表示，「她們應該有，實至名歸的獎勵」、「她這個獎勵這才是對的嘛，應該實質的得到獎勵，點個贊」、「真的挺好，這才是正確的價值導向！這麼努力的拼搏，最後還成績傲人，三位女孩值得，女籃決定正確，遠達集團明智」、「四川還真是包容大方的都市，別的省不會這樣吧」。