專訪／中國男籃亞運只獲銅牌 姚明：沒達預期 肯定鬆懈了

杭州亞運，中國籃協主席姚明在場邊觀戰。（新華社）

在2023年籃球世界盃 賽中，中國男籃戰績不佳，連續第二次無緣奧運 。在杭州亞運 上，中國男籃未能實現衛冕的目標，只奪得銅牌。中國籃協主席姚明6日晚接受新華社專訪，對一些熱點問題進行了回應。

記者（以下簡稱記）：這次亞運，咱們的成績是否達到了賽前預期？

姚明（以下簡稱姚）：很直白地說，沒有達到。雖然不能完全拿上一屆亞運的成績來對比，但是男籃的表現是沒有達到我們預期的。我們面臨著世界盃失利之後沮喪的心態，要快速調整過來有很多的難度。但是我們仍然希望在主場可以衛冕……現實就是現實，我們必須面對它。

記：那天輸給菲律賓之後，你在現場站了很長時間，當時在想些什麼？

姚：像我這樣經歷了30年的籃球，各種各樣的輸球都看見過。作為中國隊的成員之一，輸掉球你心情肯定是很沮喪的。作為領隊的話，我想的是趕緊把隊員送回休息室，他們是最重要的，因為後面還有比賽要打。

記：現在過去兩天了，那場球到底輸在哪裡？

姚：因為不是教練，我不能去評價場上的東西。肯定是鬆懈了。這種鬆懈其實有兩種體現方式，一種是鬆鬆垮垮的鬆懈，另外一種是想一口吃掉對手、打垮對方的，其實也是一種鬆懈的體現。這些隊員對他們來說是非常沉重的一刻，希望對他們的將來是一次激勵。

記：那天的發布會上，有記者問到失利是誰的責任，喬爾傑維奇馬上說「是我」，而趙繼偉說不應該一輸球就怪教練，你怎麼看待這個問題？

姚：輸了球肯定是要有責任的，每一個環節都有，我們習慣於把這些責任找一個名氣最大的來扛。其實每個環節裡邊都會有這樣、那樣的問題，但更重要的一個問題是以後誰再來往前推？我們應該怎麼做？這是更重要的問題。

記：兩次輸給菲律賓隊，是不是因為易建聯退役之後我們缺乏關鍵時刻比較可靠的核心球員？

姚：如果要說核心球員的話，我覺得首先這次繼偉做得非常不錯。由於周鵬的受傷退出，他必須承擔起作為一個老隊員、作為一個隊長要承擔起的這些東西。包括今天的比賽，下半場實際上是他和其他幾位老隊員去帶領大家走出來的。

任何一個團隊裡都會有核心，但是核心與核心之間是有差異的。我們差在什麼地方？輸菲律賓的兩場比賽，如果僅就我來說，我們缺乏得分爆發力。我指的是單一球員的，像麥迪這樣的球員，35秒13分，他能夠在一個短時間內不斷地出手，像機關槍一樣把球送到籃筐裡。這不僅僅需要技術上很成熟的訓練，他在心理上要足夠強大去支撐這些東西。這種球員需要有天生的得分手的習慣，我們在國家隊這個層面現在是缺乏的。而且在我們的文化裡邊，你要經得住別人說你這個人「好獨」。

記：從世界盃到亞運，中國男籃的成績都不理想，你如何評價喬爾傑維奇的能力和水平？

姚：我們需要一個和國際接軌的橋梁。這次亞運我發現了一個很有意思的現象，薩沙（喬爾傑維奇）在兩周的亞運村生活中，和很多的塞爾維亞教練認識了，交上朋友了——不同的運動，在不同的國家和地區（執教的教練）。我想說的是，塞爾維亞那麼小的一個國家，有那麼多的教練員——我們不評價他的水平高和低——在全世界被接受、被使用。從另一種角度來說，我們的教練員什麼時候能走出去？

我有時候不由自主地在想，如果我沒有去NBA，我只是留在上海隊，最後在上海做一個教練員，我會是個什麼樣的人？

記：喬爾傑維奇的合同什麼時候到期？方便透露嗎？

姚：我如果沒記錯，應該是到今年年底。我們當時要求的是他不能一個人來，他必須帶一個小團隊過來，同時我們會把中方的教練組配備給他。這是我們明確的一個要求，因為我們把喬帥看成一個連接世界的橋梁。之前杜指導、李楠指導的團隊中都是有國際教練的，我們希望有這樣的國際團隊來幫我們去更快、更好地接觸世界。我們知道整個世界籃球的進步速度和我們進步的速度，我們現在是跟不上的。所以我們還會去認真地評估這些東西（對喬爾傑維奇的評估），但是國際化的路線我們是必須要堅持的。

記：2019年世界盃之後，你曾經說要為失利承擔責任。後來，有媒體的前輩說，在後面的幾年裡沒有看到中國籃協的深入反思和總結。你怎麼看待這件事？

姚：2019年到現在，我們和國際甚至和社會的接觸都減少。確實像那位前輩所說的，我們做的事情非常少。我給你一個數據吧，僅就U系列（青少年）賽事來說，我們每年節省經費差不多有3000萬，這不是個好事兒，是因為我們比賽沒法辦，而今年完全恢復了。另外一個數據，我們剛剛統計了亞運前的U21、U19、U17和U15的這幾個比賽，大概500多場。勝負的差距在21分以上的比賽占45%，勝負差距在5分之內的比賽只占11%。

記：缺乏競爭性？

姚：這需要一個過程來恢復它。確實像那位老前輩所說的，我們做的非常有限，我們需要快馬加鞭。

記：中國男籃連續兩屆無緣奧運，你覺得最重要的因素有哪些？

姚：首先是賽制的改變，使我們需要做一個系統性的改變，包括聯賽的設置。

包括我們現在面對的對手跟以前不一樣了，對吧？然後歸化球員，我們這方面實際上是面臨一定的局限性，有時候要考慮到我們文化的一種接受程度。我覺得我們其實已經非常幸運了，能夠有李凱爾這樣的隊員有那麼高的積極性願意加入中國男籃……

我覺得在每一個環節上，如果簡單的說就是國家隊、聯賽、青訓——我說青訓的時候其實包括了體教融合——我們一定要在每一個環節上充分地考慮和國際的交流。

記：作為中國籃協主席，你需要承擔什麼樣的責任？

姚：我有兩種辦法可以承擔責任。第一種承擔過去的責任，辭職回家，上海離這反正也挺近的。第二種承擔責任的辦法，把這些東西積累下來，分析出來，設計出下一步的行動計畫。兩種辦法我都能接受。

記：2028年奧運，中國男籃能進嗎？如何做出改變？

姚：我們不能放下2028年奧運的可能性，但這條路不好走。我們要做一場大手術，這不是小修小改可以做到的。從國家隊的組成，從聯賽的改革，從整個青訓包括國際化，包括體教融合，這是一個涵蓋整個籃球社會的大手術，不僅僅是一個我們選擇誰來當教練，我們怎麼去給國家隊提供更好的保障機制，或者說我們打造哪一種所謂的籃球風格。它是一個具體的和系統性的大改造。因為我們的調研剛剛開始進行，我不願意那麼草率地就說我們應該怎麼做。

記：對於中國男籃和中國籃球的未來，你作為協會主席還有信心嗎？