「職業伴娘」正火 黃金周8天她參加了8場婚禮

職業伴娘林琳（右1）在婚禮中鼓掌。（取材自九派新聞）

日前有一名中國女大學生才21歲就已出席過50多場婚禮引發熱議，但她並非因為朋友多，而是兼職做伴娘。職業伴娘李靈說，她今年十一假期沒辦法休息，因為八天假期裡她要參加八場婚禮。

九派新聞報導，早上5、6時，李靈就要趕到新娘家布置現場、準備接親，一直忙到中午酒席結束，她說，「有些新人還會要求前一天晚上趕到熟悉相關流程。國慶日是婚禮高峰期，我是兼職，接單的話都是隨緣」。

像她一樣，林琳和呂欣然也在兼職做伴娘，每單收費大概兩、三百人民幣（約27到41美元），路費另算。林琳表示，伴娘最主要的任務就是堵門，舉行婚禮儀式時也要跟著新娘提裙擺、送戒指、搶捧花，一般都默認吃席，早上開始忙到中午就能結束。今年十一她接了五單，聯絡她的新人比較多，有些就推給了同行。

成為職業伴娘有什麼要求呢？呂欣然表示，屬相和身高體重通常是會被問到的，要和新娘本人的外在條件相對協調。性格也是很重要的因素，不能太靦腆，「伴娘需要活躍氣氛，畢竟要堵門」。接親要協助新娘選幾個小遊戲，也要說話活躍氣氛。李靈說，「如果只有兩個伴娘，另一個人不說話，要是你也比較害羞，就會冷場」。

據報導，呂欣然覺得自己是比較「社牛」的人，她說，第一次做職業伴娘源自於朋友之間的玩笑，一位朋友吐槽不想去當伴娘，「我自告奮勇，給200大洋我去。」那次體驗很好，她也由此開啟了兼職伴娘的副業。

有些新人會因為結婚晚、朋友太遠、遠嫁等種種因素考慮雇用伴娘。職業伴娘扮演「工具人」角色，是新娘的貼心跟班，可以跑腿、活躍氣氛。

以伴娘的身分參加陌生人的婚禮，如果遇到婚鬧情況該怎麼辦？林琳表示，婚鬧問題會事先問好，有的話就不接單了。呂欣然曾經遇過一次小小的「婚鬧」事件，接親時請伴娘和伴郎嘴對嘴傳紅包，她將自己的顧慮委婉地告訴了新娘，最後由新娘出面化解。

報導指出，李靈總結了三類新人需要職業伴娘：第一類，年紀比較大，身邊的朋友都結婚了；第二類：朋友比較靦腆，需要一個人幫忙主持；第三類：遠嫁，沒有朋友在當地。這也和林琳的感受相似，「有些確實沒有什麼朋友到現場，需要雇用伴娘撐場面」。

李靈說，雖然是參加陌生人的婚禮，但在心裡就當是送朋友結婚，跟在新娘後面，照顧到各種小細節，「我淚點很低，基本上每次誓言環節都會很想哭」。

林琳和呂欣然都是去年才開始兼職當伴娘，到現在也接了超過20張。他們一個在河南 ，一個在山東，基本上只接省內的單子。「參加多了就麻木了，剛開始還有點新鮮感，覺得好玩。」林琳說，現在競爭不算激烈，但未來也說不準，「我覺得會有更多人需要（職業伴娘），因為找職業伴娘，省去很多麻煩，不用在意人際關係」。