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杭州亞運／中國男籃逆轉勝奪銅 姚明承認：和世界脫軌

中國新聞組／北京7日電
中國男籃6日（右）以101比73戰勝中華台北隊奪得銅牌。圖為中國隊胡明軒上籃。(中新社)
中國男籃6日（右）以101比73戰勝中華台北隊奪得銅牌。圖為中國隊胡明軒上籃。(中新社)

中國男籃在亞運輸給菲律賓後，球迷罵聲不斷。中國男籃6日以101：73逆轉戰勝中華台北隊，收穫銅牌。但球員們並未太開心，賽後記者會上再向球迷道歉。領隊姚明在檢討表現不佳原因時說，「陣痛不是來自教練，而是來自我們中國籃球和世界籃球的距離，和世界籃球脫軌。」並稱不可能不關注網路訊息，「我知道自己被叫做226(姚明身高2米26)」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，在杭州亞運會中輸給菲律賓後，低沉的氣壓就一直籠罩在中國男籃身上。昨天下午的杭州亞運會男籃半決賽，中國男籃由落後到逆轉勝中華台北隊，仍受到一些球迷的鼓勵。但中國男籃賽前跑進球場時，以往的歡呼聲安靜了許多。全場比賽，小將崔永熙拿下20分5籃板，胡金秋12分6籃板，趙睿17分，趙繼偉12分8助攻。

中國隊6日以101比73戰勝中華台北隊獲得銅牌，中國男籃領隊姚明現身賽後新聞發布...
中國隊6日以101比73戰勝中華台北隊獲得銅牌，中國男籃領隊姚明現身賽後新聞發布會並與媒體交流。(中新社)

首節比賽，中華台北以29：21領先中國男籃。第二節初段，中華台北進攻成功率下降，而中國男籃憑藉胡明軒、杜潤旺和趙睿的3分球逐漸迫近比分。隨後林庭謙和杜潤旺發生衝突，雙方均被吹罰違體犯規。此後，中國男籃在防守端的侵略性遠不及上次交手，有媒體形容姚明在場邊一度臉色鐵青。

第三節，中國男籃加快了轉換進攻的節奏，僅讓中華台北隊在第三節得到10分，而中國男籃則利用防守反擊，單節得到34分。第三節結束，中國男籃80：59領先中華台北。第四節比賽以101∶73擊敗中華台北隊拿下銅牌。但由於中國男籃在先前世界盃兩階段均排名墊底，中國男籃不僅無緣巴黎奧運會，也基本上失去了參加奧運落選的資格。

據環球網報導，賽後姚明在新聞發布會談到對中國男籃教練喬爾傑維奇的評價時說，中國男籃的「陣痛不是來自教練，而是來自我們中國籃球和世界籃球的距離，和世界籃球脫軌」、「我們已經看到差距，日本男女籃的進步我們也已經看到，他們能做到，我們也應該做到，去吸收他們的經驗。」

對於比賽中暴露出的問題會不會影響聯賽等，姚明說，陣容是由教練決定的。被問到如何看待網路上對球員的評價，姚明稱，「我知道大家叫我226，我們需要聽到這些聲音，但還要想想哪些是有益的，要更客觀地去看他們」。他並表示對聯賽的未來有信心。

在會上，中國男籃隊員趙睿向球迷致歉：「我知道你們心裡挺難受的，我們取得這個成績其實心裡比你們更難受，跟你們說一聲抱歉，給你們添堵了，這個節過得不太舒服。」

姚明在場邊一度臉色鐵青。(取材自澎湃新聞／視覺中國圖)
姚明在場邊一度臉色鐵青。(取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

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