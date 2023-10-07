劇透杭州亞運閉幕式 全球首創「數控草坪」

紀錄片「綻放」見證「大蓮花」從田徑賽場轉場到閉幕式的魔法過程。(視頻截圖)

杭州亞運 會將於8日閉幕，「如果說開幕式傳達了杭州的浪漫與唯美，那麼閉幕式則展現了杭州的活力與熱情。」副總導演崔巍提前「劇透」部分內容：閉幕式當天恰逢中國二十四節氣的「寒露」，是杭州荷桂交替的時節，主創團隊將在「大蓮花」場館打造一個「最美大花園」，屆時一塊隱藏近4萬個發光點的「數控草坪」將首創亮相，開幕式中驚艷全場的「數字火炬手」也在閉幕式前發布正式姓名「弄潮兒」，將再次來到「大蓮花」見證聖火熄滅。

香港 文匯報報導，崔巍表示，閉幕式的儀式與演出將交替進行，時長控制在75分鐘以內，通過四條短片、兩個節目和一場嘉年華，表達歡慶之意和惜別之情。

「如果說『潮』是開幕式的關鍵詞，那麼『情』則作為閉幕式的關鍵詞，貫穿於每一個環節中。」崔巍說，此次閉幕式將打造一個體育嘉年華；閉幕式會把亞運志願者作為主角之一，用一條「記憶之河」致敬他們的辛勤付出。

據報導，總製作人吳艷說，亞運會期間，「大蓮花」本身也是田徑比賽的場館，「導演團隊每晚都要等田徑比賽結束後才能入場工作，一直忙到天亮。」

整個籌備過程中，最大的難點在哪裡？「那肯定是田徑比賽結束後的24小時極限轉場了！」吳艷表示，田徑最後一場比賽5日晚結束，待拆除所有比賽設備後，才輪到閉幕式團隊布設演出設施。「屆時，留給閉幕式舞台的，只有一塊草坪。」

報導說，再造一個地屏，24小時內顯然無法實現，怎麼辦？「既然這樣，我們決定就地取材，利用這塊草坪去打造一個『世界上最大、最美的花園』，來表達和合文化。」總導演沙曉嵐透露，當晚，許多量身定做的非常可愛的牛、象等動物人偶都將一一登場，構建一幅人與自然和諧發展的畫面，表達構建亞洲命運共同體、人類命運共同體之意。「這將是全世界第一塊數控草坪，也是杭州亞運會的又一項首創。」

「整塊草坪看似很平常，其實裡面隱藏了近4萬個發光點。閉幕式上，草坪將配合演出，產生花朵、浪潮等圖案。同時，我們還將通過AR技術，讓電視機前的觀眾也能真實地看到這個美麗的花園。」沙曉嵐說。