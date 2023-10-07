十一黃金周8.26億人次出遊 強勁復甦 較疫前增4.1%

遊客2日在北京天壇公園內排隊前往祈年殿參觀。(新華社)

為期八天的中秋、十一「超級黃金周」落幕，創有監測紀錄以來最高旅遊熱度，官方數據顯示共8.26億人次出遊，較疫前增4.1%，平均每天出遊人次逾1億人，境內旅遊收入7534.3億元人民幣(約1046億美元)，多項數據超越2019年，且「前半程團圓、後半程旅遊」特徵明顯，但出境遊仍未恢復疫前水平。新華社稱「增強版」黃金周釋消費強勁復甦訊號。

根據中國文化和旅遊部數據中心6日公布，8天長假國內旅遊出遊人數8.26億人次，按年增71.3%，較新冠疫情 前2019年增長4.1%，較去年增長70%，旅遊收入7534.3億元，按年增129.5%，較2019年升1.5%。6日是返程最高峰，全中國鐵、公路、水路、民航共運輸5988.6萬人次；交通運輸部統計9月26日至10月6日，全中國跨區域人員流動量累計達21.97億人次。

但上述統計較之原先官方估計仍有落差，官方起初指長假出遊達8.96億人次、旅遊收入7825億元；原先官方亦估計黃金周鐵路運輸1.9億人次，爾後累計運輸僅1.67億人次。出境旅遊則未恢復疫情前水平，據國家移民管理局估算，今年假期日均出入境為158萬人次，相較2019年同期的198萬人次，仍有每天40萬人次的落差。

對於今年假期情況，文旅部表示，當中秋遇上十一，本次假期「前半程團圓、後半程旅遊」特徵較為明顯，群眾假日出遊意願得到集中釋放，中遠程旅遊實現較高增長，同時，文旅消費成長迅猛，官方舉辦旅遊消費月活動等。

去哪兒、馬蜂窩、美團等眾多平台數據和分析都顯示，國內旅遊市場正式復常。

中國旅行社交平台馬蜂窩數據顯示，今年十一假期，高鐵成為遊客最青睞的公共交通方式，北京 、重慶、上海等是最熱門城市旅遊目的地，同時長線及出境旅遊需求持續高漲，訂單占比逾90%。

大公報報導，中秋與十一相逢，疊加亞運會熱潮，「超級黃金周」餐飲、出行、景點、住宿等服務消費勢能強勁，成為拉動假日經濟的主引擎。旅遊平台數據顯示，跟團遊、私家團、自駕遊、鄉村遊、紅色旅遊、周邊遊等多點開花，長線遊亦迎來客流高峰。