杭州亞運／接力反超日本功臣 中國陳佳鵬：我要追、我要拿冠軍

杭州亞運田徑項目男子4x100米接力決賽在杭州奧體中心體育場舉行。中國隊奪得冠軍，日本隊獲得亞軍。（影片截圖）

獲得亞運男子4X100米接力金牌兩天後，中國選手陳佳鵬慢慢從奪冠的喜悅中平靜下來，甚至開始復盤自己和隊友交接棒提升的空間。

3日晚杭州亞運 男子4X100米接力決賽現場，當嚴海濱在最後一個彎道將接力棒遞給陳佳鵬，全場觀眾的心懸了起來。由陳冠鋒、謝震業、嚴海濱、陳佳鵬組成的中國隊已經跑到最後一程。此時，陳佳鵬落後日本選手宇野勝翔接近兩個身位。

他奮力衝刺，在最後幾十米超越身旁的宇野勝翔，張開雙臂衝過終點線。38秒29！中國隊以賽季最佳成績獲得冠軍。

「我知道我落後了，我要追，我要拿冠軍。」承擔決勝一棒的陳佳鵬無暇多想，只能全力向前。迎面而來的風很大，從回放畫面可以看到，由於奔跑速度太快，他的眼睛彷彿都沒睜開。

賽後他坦言，自己上場一直都很「瘋」。這種狀態來源於他的心態——「不管身邊站的是誰，不要懼怕任何人，只要做好自己」。

中國選手陳佳鵬在衝線後。(新華社)

最後一棒驚艷賽場後，各個機位的比賽畫面被網友反覆觀看、傳播，大家都記住了這個身材瘦小、皮膚黑黑的21歲男孩。

事實上，他今年才開始代表國家接力隊出戰，在國際賽場嶄露頭角。7月在泰國 曼谷舉行的田徑亞錦賽上，他和隊友跑出38秒87，獲得第二名。成都大運會上，中國隊以千分之六秒的優勢逆轉奪冠，陳佳鵬收穫一枚金牌。

「之前除了全運會，我們沒有參加過其他大型賽事，所以這次成都大運會很難得，觀眾吶喊助威的場面很感人！」大賽經驗並不豐富的陳佳鵬，談到這次經歷非常激動。

亞運前夕的世界田聯鑽石聯賽廈門站，陳佳鵬參加了墊場賽，近距離向科爾利等世界名將學習，希望自己能早日登上鑽石聯賽正賽的跑道。

「心態上慢慢更成熟了，對比賽的冷靜處理和一些應急辦法都比以前好了很多。」今年參加的多個大賽中，亞運是陳佳鵬印象最深刻的一場，但他也會在心裡復盤：「我跟嚴海濱之間如何交接得更順暢、如何在更短時間內讓我們的默契更好，是接下來訓練中我們要解決的問題。」

4日晚上，看見湯星強、蘇炳添、謝震業和吳智強遞補獲得東京奧運男子4X100米接力銅牌，陳佳鵬非常開心。這是中國男子4X100米接力隊在奧運上獲得的首枚獎牌。

「希望能夠把這枚獎牌傳承下去。」當前輩蘇炳添說出對年輕隊員的期盼，陳佳鵬覺得深受鼓舞：「他們給了我們很大的信心，也相信我們可以做得更好。」

對於未來，陳佳鵬認為最重要的是提高個人競技水平。「單項也好、團隊也好，個人競技水平提高對團隊幫助很大。」在彎道和直道不同的節奏中，他感受到不一樣的火花。

一年後，陳佳鵬希望站上巴黎奧運 賽場。在屬於他年輕的戰場上，雖然不知道身旁會出現怎樣的對手，但希望他終將跑向勝利的遠方。