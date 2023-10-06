杭州亞運／姚明：中國男籃正經歷與「世界脫軌」帶來的陣痛
本次出征杭州亞運，中國籃協主席姚明以男籃領隊的身分跟隨球隊。中國男籃的每場比賽，他都會出現在場邊觀戰。人們看到的姚明，有時為球隊的表現鼓掌，有時眉頭緊鎖，垂頭不語。
姚明說，他在場邊觀戰的心情，和每一位球迷是一樣的。「祗要比分接近，我們都是很緊張的。哪怕今天的比賽（銅牌戰對陣中國台北）上半場我們也是很緊張的，下半場稍微放鬆了一點，這些心情我和大家都是一樣的。」
從男籃世界杯到杭州亞運，中國男籃在兩次大型賽事中表現並不盡如人意，和世界強隊之間存在的差距顯露無遺。
談到輸球，姚明強調這不是主教練和這支球隊的陣痛，而是「不在乎（參與者）是誰，是中國籃球與世界脫軌帶來的陣痛」。
在中國男籃經歷了世界杯與亞運的歷練之後，面對多變的世界籃球形勢，姚明指出，中國男籃需要思考總結並加以提高。「（世界籃球）幾乎是『冷兵器』到『熱兵器』的轉變，如果對此沒有認識，我們還會更加被拖到後面。但如何從『冷兵器』轉變到『熱兵器』，還得再思考總結。」
既然已經認識到了與世界的差距以及追趕世界籃球的必要性，CBA聯賽體系是否需要作出一些相應的調整與轉變？對此，姚明提及了老對手日本隊的發展，他坦言，日本籃球能做到的（成績），中國籃球需要去學習他們的經驗。「這對我們來說，也許從成績上是個壞消息，但是從某種發展上來說是個好消息，因為他們能做到，其實我們也應該去尋找一些可以學習的經驗。」
而是否會對聯賽作出調整與改變，姚明則表態說：「肯定要去研究一些東西，最後得出一個我們要去執行的方案。」
雖然下一步還不明確，但姚明對於CBA聯賽未來滿懷信心：「因為我們已經有很多人，看到了世界，至少是一部分的世界（籃球頂尖水平）是什麼樣的，會幫助我們去把聯賽變得更好。」
儘管姚明在交流開始前就表示，自己祗能就已經發生的事情進行討論，沒辦法談論尚未發生的事情。但談及中國男籃的未來，姚明還是「破了例」。
他斬釘截鐵地表示，中國男籃未來一定會有新的領袖出現。「任何一個團隊裡邊都會有領袖的，祗不過是能帶我們走多遠而已。我相信未來我們會有新的球隊領袖出現的。」而後他補充說，「本次亞運上，我覺得我們的隊長趙繼偉做得非常出色，包括趙睿，包括大秋（胡金秋）他們這些老隊員（做得不錯）。」
除了球員，姚明也談及了教練方面的話題。他表示，如今的教練團隊與成員已經形成了良好的「化學反應」。「雖然沒有完成亞運的任務，但教練組已經開始和隊員形成了非常好的化學反應，這是來之不易的。」
談話間，姚明也透露，自己也會瞭解來自外界的批評和討論，他打趣說知道網友稱他為「226」（姚明身高2米26）。他表示：「需要去聽到一些聲音，但是回過頭還要去想一想有哪些是有益的、有建設性的，要更客觀地去看待。」
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