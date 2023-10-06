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杭州亞運／姚明：中國男籃正經歷與「世界脫軌」帶來的陣痛

中新社／杭州17日電
圖為中國籃協主席姚明在杭州亞運與中國隊球員王哲林賽後擁抱致意。 （中通社）
圖為中國籃協主席姚明在杭州亞運與中國隊球員王哲林賽後擁抱致意。 （中通社）

本次出征杭州亞運，中國籃協主席姚明以男籃領隊的身分跟隨球隊。中國男籃的每場比賽，他都會出現在場邊觀戰。人們看到的姚明，有時為球隊的表現鼓掌，有時眉頭緊鎖，垂頭不語。 

姚明說，他在場邊觀戰的心情，和每一位球迷是一樣的。「祗要比分接近，我們都是很緊張的。哪怕今天的比賽（銅牌戰對陣中國台北）上半場我們也是很緊張的，下半場稍微放鬆了一點，這些心情我和大家都是一樣的。」 

從男籃世界杯到杭州亞運，中國男籃在兩次大型賽事中表現並不盡如人意，和世界強隊之間存在的差距顯露無遺。

談到輸球，姚明強調這不是主教練和這支球隊的陣痛，而是「不在乎（參與者）是誰，是中國籃球與世界脫軌帶來的陣痛」。 

在中國男籃經歷了世界杯與亞運的歷練之後，面對多變的世界籃球形勢，姚明指出，中國男籃需要思考總結並加以提高。「（世界籃球）幾乎是『冷兵器』到『熱兵器』的轉變，如果對此沒有認識，我們還會更加被拖到後面。但如何從『冷兵器』轉變到『熱兵器』，還得再思考總結。」

既然已經認識到了與世界的差距以及追趕世界籃球的必要性，CBA聯賽體系是否需要作出一些相應的調整與轉變？對此，姚明提及了老對手日本隊的發展，他坦言，日本籃球能做到的（成績），中國籃球需要去學習他們的經驗。「這對我們來說，也許從成績上是個壞消息，但是從某種發展上來說是個好消息，因為他們能做到，其實我們也應該去尋找一些可以學習的經驗。」

而是否會對聯賽作出調整與改變，姚明則表態說：「肯定要去研究一些東西，最後得出一個我們要去執行的方案。」

雖然下一步還不明確，但姚明對於CBA聯賽未來滿懷信心：「因為我們已經有很多人，看到了世界，至少是一部分的世界（籃球頂尖水平）是什麼樣的，會幫助我們去把聯賽變得更好。」

儘管姚明在交流開始前就表示，自己祗能就已經發生的事情進行討論，沒辦法談論尚未發生的事情。但談及中國男籃的未來，姚明還是「破了例」。 

他斬釘截鐵地表示，中國男籃未來一定會有新的領袖出現。「任何一個團隊裡邊都會有領袖的，祗不過是能帶我們走多遠而已。我相信未來我們會有新的球隊領袖出現的。」而後他補充說，「本次亞運上，我覺得我們的隊長趙繼偉做得非常出色，包括趙睿，包括大秋（胡金秋）他們這些老隊員（做得不錯）。」

除了球員，姚明也談及了教練方面的話題。他表示，如今的教練團隊與成員已經形成了良好的「化學反應」。「雖然沒有完成亞運的任務，但教練組已經開始和隊員形成了非常好的化學反應，這是來之不易的。」 

談話間，姚明也透露，自己也會瞭解來自外界的批評和討論，他打趣說知道網友稱他為「226」（姚明身高2米26）。他表示：「需要去聽到一些聲音，但是回過頭還要去想一想有哪些是有益的、有建設性的，要更客觀地去看待。」

杭州亞運 日本

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