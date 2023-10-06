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央視新聞聯播新面孔 首位90後女主播王音棋受矚目

中國新聞組／北京6日電
王音棋首次在央視新聞聯播節目擔任主播。（取材自央視）
王音棋首次在央視新聞聯播節目擔任主播。（取材自央視）

「新聞聯播」是中國官媒央視每晚固定播出，負責「宣傳黨（中共）和政府的聲音」的權威性節目，在5日的節目中，首位1990年後出生的主播王音棋亮相，受到網友關注，她過去曾被稱為「央視最美實習女主播」，甚至被媒體形容為「小劉亦菲」。

據澎湃新聞，王音棋是首位登上央視「新聞聯播」節目，擔任主播的「90後」，她與另一位央視主播潘濤搭檔，播報5日晚間的節目。

來源：YouTube

公開資訊顯示，王音棋1991年5月1日出生於江蘇興化，從小學習舞蹈、聲樂、繪畫，2009年，她以全國前20名的成績，考入中國傳媒大學播音主持藝術學院播音與主持藝術專業。

在進入央視前，王音棋曾在湖南衛視、雲南衛視、江蘇電視台等實習，2012年被選中加入央視與中國傳媒大學播音主持藝術學院共建的實踐項目，後主持央視凌晨三點的「新聞直播間」，被網友譽為「央視最美實習女主播」，2020年，她被選進「朝聞天下」主持團隊。

由於「新聞聯播」上一次迎來新主持人還要追溯到三年前，王音棋作為首位90後主播，受到格外關注，相關話題「新聞聯播新主播王音棋」，在社群平台上已累計超過1.1億的閱讀量，王音棋的出現讓不少人驚喜，紛紛在社交媒體表示，「新聞聯播越來越懂年輕人了」、「好年輕的主播啊」，有網友感慨行業的更新換代，也有不少人表示支持和送上鼓勵。

還有網友表示，「王音棋小姐姐的聲音好甜美呀，我竟愛上了新聞聯播」、「有一種新時代開始拉開序幕的感覺，越來越多新鮮血液進入到各行各業當中了」。

5日的央視新聞聯播節目，第一位1990年後出生的主播王音棋亮相，與另一位央視主播...
5日的央視新聞聯播節目，第一位1990年後出生的主播王音棋亮相，與另一位央視主播潘濤搭檔播報。（取材自央視）
王音棋早期工作身影。（取材自華商網）
王音棋早期工作身影。（取材自華商網）

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