中國教育隱憂…四成孩子上不了高中 多數來自農村

據媒體報導，有四成的孩子註定上不了高中。這「看不見的40%」也成為中國教育下的隱憂。示意圖。（新華社）

中國青年就業 難，碩博士也不見得能找到好工作。而據媒體報導，有些青年不僅沒機會拿高學歷，甚至有四成的孩子，註定上不了高中。這些學生多數來自農村，父母多為工人或無業，而在職校生成為人們口中的「差生收容所」情況下，他們不是早點去打工將就低薪，就是被迫進入職校後還要和高中生同擠大學窄門，這「看不見的40%」也成為中國教育下的隱憂。

每日經濟新聞旗下「城市進化論」報導指出，在教育部 的定義裡，普通高中和中等職業教育（中職）都屬於高中教育階段。但前者才是長輩眼中正兒八經的高中。後者就是人們刻板印象中，學生成天厭學、打架、混日子的職高、中專和技校。

而據教育部統計，2022年，全國初中畢業生約有1624萬，而普通高中招生數只有948萬，占初中畢業生的比率不到60%，也就是說大約四成孩子註定上不了高中。

過去因能拿人民助學金後還包分配工作到國企裡當幹部的政策優惠，許多成績優異的國中生都搶著考中職，讀中專堪比讀985。但90年代中期後，中專和技術學校逐步走向全面收費，學生畢業了也不再包分配，1997年後，中職佔高中階段招生的比例下滑。到上世紀90年代末，工人這個身分帶來的榮譽感大不如前，此時中國高校開始擴招，人們更願意把孩子送去普高。

報導指出，中職逐漸從尖子生的選擇變成人們口中的「差生收容所」，不如早點去打工賺錢。但在一些經費短缺、管理機制又落後的中職學校裡，許多學生花了三年也沒學到一技之長。一項樣本數約十萬人的問卷調查發現，在有些中職學校，學生就業率還不到10%，即使找到工作，2019年為例，接近70%的中職生月薪不到3000元（人民幣，下同）。

而據麥可思的報告，2019年本科畢業生平均月收入為5440元，高職畢業生也有4295元。

直接畢業薪資低，不少中職生只好繼續學。報告顯示，接近一半的中職畢業生都選擇繼續升學 。這樣一來，現在的中職生就面臨雙重的困境。去就業，在學校學到的東西不夠用；去升學，不僅很難和遍地的大學生競爭，還和職業教育的初衷背道而馳。中職學生難免無奈又徬徨，那些來自農村、家境貧寒的孩子體會得還要更深。

中國綜合社會調查數據顯示，對於90後而言，農村學生上高中的比率比起以前有提升，但還是只有38%，比城市學生的升學率低得多。中國發展研究基金會對廣東、四川、貴州三省30所中等職業學校的追蹤研究也發現，這些學校70%的生源都來自於農村，因為沒有更好的資源，更容易在中考這場「戰役」中被淘汰。