博物館網紅「無語菩薩」長假忙加班 網：更無語了

有網友發視頻稱「無語菩薩」十一長假期間對外展示是加班「被迫營業」。（取材自紫牛新聞）

江西景德鎮中國陶瓷博物館 6樓常設展廳一件羅漢陶瓷雕塑 近來成了網紅，大批年輕人擠進館內，就為目睹這件創作於20世紀40年代的沉思羅漢雕塑「無語菩薩」。由於這尊羅漢像眉目慈善，衍生出的表情包也在網路上刷屏。不少網友笑翻稱，之前一直以為羅漢的風趣表情是P出來的，「沒想到真是這麼無語」。

景德鎮中國陶瓷博物館是中國藏瓷豐富的唯一一所陶瓷藝術專業性博物館、國家一級博物館，為陶瓷歷史文化研究提供了鎮最可靠的實體依據。文物藏品數量總數5萬餘件，其中，一級品18件／套，二級品236件／套，三級品1387件／套。

紫牛新聞報導，「無語菩薩」是「沉思羅漢」，是瓷器藝術大師曾龍升所作「釉下加彩十八羅漢塑像」中的一件。沉思羅漢面相豐腴、眉目慈善，於冥想中靜悟人所不知，生動、風趣的「沉思形象」受到年輕人的喜愛。

不少網友是先在網路上看到「無語菩薩」的表情包，被其逗趣的表情所吸引而下載，原以為是P圖出來的「無奈」表情，在看到多人分享的現場參觀打卡視頻後，才發現「無語菩薩的無語表情是真的」，於是怎麼樣也要預約入館「朝聖」。

網友製作的「無語菩薩」表情包。（取材自紫牛新聞）

觀眾扎堆前往，已使十一長假期間景德鎮中國陶瓷博物館近日呈現約滿狀態。「無語菩薩」成為十一假期出遊最火爆的打卡點之一，有網友稱「展廳裡大夥都在拍他」，有網友發視頻打趣稱，「無語菩薩」的表情看來像是「十一假期還要被迫加班營業，更無語了」；也有網友留言「我之前真的一直堅信是P的」，並代為解讀菩薩的表情：「我在深思別煩我！無語」。

「無語菩薩」旁邊的一尊羅漢陶瓷塑像也十分受歡迎，報導說，它與「無語佛」共同構成了一種「對你無語，要嗶嗶你」的幽默感，被網友稱為「雞嗶羅漢」（伏虎羅漢）。有網友評價，「雞嗶羅漢」的表情十分風趣，乍看之下有一種寵你又看不慣你的傲嬌錯覺。