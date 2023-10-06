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新郎跑錯社區差點接走其他新娘 網：第一次結婚請見諒

中國新聞組／北京6日電
安徽安慶一名新郎在接親時跑錯社區，還讓對方放完煙火爆竹後才發現接錯新娘。（取材自新黃河）
安徽安慶一名新郎在接親時跑錯社區，還讓對方放完煙火爆竹後才發現接錯新娘。（取材自新黃河）

安徽安慶一名新郎在接親時跑錯社區，剛好該社區也有一對新人舉辦婚禮，該對新人中的新娘親友見「接親車隊」到來，放完煙火爆竹，準備讓新娘上車時，才發現現場沒人認得新郎，及時喊卡，才避免了上錯花轎嫁錯郎的烏龍。這起事件讓網友們看得樂歪了，不少網友打趣「多虧發現得早」，「入洞房就來不及了」，「接親都能接錯，這種老公太不靠譜了」。

據新黃河報導，事發在10月4日，拍攝者崔女士表示，自己是差點被錯接的新娘，當時對方下車，家人發現不認識都懵了，而且對方開車進來自家，把煙火禮炮都放完了。最終，經過商量，這位新郎賠償了她們家煙火禮炮的錢。

另據西部決策報導，崔女士說，自己的小區貼著喜字鋪著紅地毯，和他們隔著一個小區，兩棟樓顏色是一樣的，接親的人看著樓下的人拿著禮花，以為是迎接他們的，就叫樓下的人放煙火爆竹，放完之後才發現不是自己的新郎。雖然出現了這場烏龍，但婚禮的喜慶氣氛並未因此而被破壞。

崔女士親友在放完煙火爆竹後才發現不認識來接親的新郎。（取材自新黃河）
崔女士親友在放完煙火爆竹後才發現不認識來接親的新郎。（取材自新黃河）

對於這場烏龍事件，網友們紛紛表示新郎太心急了，紛紛留言「第一次結婚，沒有經驗，還望見諒」，「哈哈哈，笑得肚子疼」，「這恐怕是相親吧，連新娘家門口都不知道」，「還能跑錯社區，也是個人才啊」，「新郎要小心了哈，以後這事兒老丈人一定要反覆拿出來說」，「什麼事都有，接親車隊不事先走一遍，熟悉一下路線嗎？」，「還好沒入錯洞房」。

也有人認為這是婚禮中獨特的回憶。無論如何，這場烏龍事件確實為這場婚禮增添不少喜慶和歡樂的氛圍。

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