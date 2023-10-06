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婚宴「隨份子」地圖 浙滬1000元領榜 廣東只要100元

中國新聞組／北京6日電
9月以來迎來結婚潮，參加喜宴該包多少紅包，引發討論。（取材自上觀新聞）
9月以來迎來結婚潮，參加喜宴該包多少紅包，引發討論。（取材自上觀新聞）

9月以來迎來結婚潮，隨份子（包紅包）金額又引發議論。山東濟南的李女士稱，自己9月就隨了三份「我5000（人民幣，下同，約694.5美元）的工資就剩下2000多」，十一假期參加遠房親戚的婚禮，媽媽堅持讓她隨2000，並表示老家都是朋友2000，關係好的5000。她說，不理解真的要給這麼多嗎？

貴陽晚報報導，對於隨份子習俗，不少網友「大吐苦水」：「十一收八張請帖，每個隨1000元，整個十一假期已經沒有快樂可言。」

據網傳一張「全國婚禮紅包地圖」，浙江和上海以1000元的紅包水準領先全國，河南500元，廣東非常低調接地氣，結婚只需要隨禮100元。網友笑稱：請廣東人民把份子錢打下來。

至於具體「每份該給多少」，在微博#同事結婚該給多少份子錢#投票中，認為「可以給，但沒必要超過200」的占比近三成。排在第二的是「看關係，關係好的多給」，具體到金額，認為份錢應該在500元以內的占比超九成。

新華網調查數據顯示，年輕一代婚禮份子錢中，500元至1000元的占32.5%，1000元至2000元的占23.1%，2000元至5000元的占13.3%。

不少網友表示，「這年頭，隨200都感覺拿不出手，隨500不好意思去吃席。」也有不少年輕人感嘆，「這不公平，父母那輩都是一兩百，為什麼到我們這裡就要一兩千？」

對於是否考慮「不隨」，95後張俊表示，「生活中，不隨禮等於不想跟你有任何關係。像我出門在外打工，我爸媽還在家，以後我還可能回老家發展，隨禮等於給自己留條後路。」

但張俊的同事，不婚主義的林寧卻沒這麼「幸運」，不婚不育者的份錢可能意味著「只出不進」。不只是「不婚主義者」，在私企工作的邢歡也很少隨份子，「私企人員流動性大，結婚互相不邀請才是禮貌。」

河南 投票 微博

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