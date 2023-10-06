西安主題飯店兵馬俑盯入眠 網：睡得著嗎？

西安兵馬俑酒店臥室兩面牆、床頭邊，都站立了不同的兵馬俑。（取材自紅星新聞）

「西安真的有陶俑飯店」近日衝上熱搜，店裡各種各樣的兵馬俑，讓許多網友驚呼「這晚上的能睡著嗎？」

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成都商報報導，這個兵馬俑飯店是公寓改造的民宿 ，在西安市宏城國際公寓內，由大大小小上百件秦始皇兵馬俑複製品，和各類兵馬俑主題飾品裝扮。

該民宿管家稱，民宿有兩套房，被命名為「一號坑」「二號坑」。每套房都是兩房，房間裡有百餘個仿製的陶俑，生意還不錯，入住率約七成左右。

推開公寓樓平淡無奇的防盜門，映入眼簾的是幾尊接近原始比例的「兵馬俑」。（取材自紅星新聞）

在網路上，這個民宿火了有一陣子。推開公寓大樓平淡無奇的防盜門，映入眼簾的是幾尊接近原始比例的「陶俑」。接下來，從進門玄關處開始，就有幾個帶著刀侍衛列隊歡迎你。在臥室兩面牆上，床頭邊上，都站著不同的陶俑。沙發背景牆、陽台上，甚至在衛浴，盥洗台下方、馬桶正前方，一個五平方公尺的衛生間，也擠了幾個陶俑。

床頭邊上陪房客一起入睡的兵馬俑。（取材自紅星新聞）

可以說，從進門開始，到閉眼睡覺，甚至半夜醒來，你都會沉浸地感覺自己身處的這個地方，彷彿是一個大型的出土文物現場。

浴室裡看著房客上廁所的兵馬俑。（取材自紅星新聞）

對於這種設計，有網友表示佩服，但也有網友表示太「上頭」了，這麼多兵馬俑盯著你，這大晚上的能睡著嗎？還有網友調侃「半夜不會動吧？」並指有人付錢只打卡不住，「是不敢住吧」。

網友「傑倫」表示，自己今年4月去住過，沒有網友說的那麼誇張，自己和朋友都沒有被嚇得半夜睡不著。

為什麼要蓋這樣一個主題民宿？老闆郭志華2023年7月接受媒體採訪時，曾回應：自己以前是一名「的哥」，發現外國遊客對兵馬俑非常感興趣。2008年，郭志華的主題民宿開幕，網路火爆之後，前來住宿的遊客多了起來，「有些人不住，就是來看看。錢一付，待上一會兒就走了。也有客人覺得有特色，一住就是一個星期。」郭志華說。