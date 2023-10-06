mRNA疫苗技術奪諾獎 張文宏：人類史上另一個「盜火」

張文宏稱，mRNA疫苗技術的落地，用於應對新冠這樣的突發傳染病，優點非常明顯。(取材自第一財經)

今年諾貝爾 生醫獎頒給了mRNA疫苗 技術的兩位「功臣」，匈牙利裔美籍女科學家卡塔林·卡里科（Katalin Kariko）和美國科學家德魯·魏斯曼（Drew Weissman）。中國復旦大學附屬華山醫院感染科教授張文宏對此表示，「mRNA疫苗技術的落地，是人類文明史上的又一次「盜火」，預示可能會帶來生物醫藥領域的巨變。」

第一財經資訊報導，張文宏稱，人類識別外來病原體的核酸並誘導強烈的發炎反應，透過發炎反應消除病原體，這是人類進化中形成的保護機制，是人類在自然界生存數百萬年的免疫力 密碼。

「mRNA疫苗技術的落地正是繞過了人類數百萬年形成的核酸識別與發炎反應，讓mRNA疫苗實現在體內靶向分子的表達。」張文宏寫道，「這項技術落地是人類科學的又一次底層技術突破，將帶來我們難以預期的生物醫藥領域巨變。」

張文宏稱，與歷史上的減毒活疫苗、滅活疫苗，以及重組蛋白疫苗不同，mRNA屬於核酸疫苗，在新冠疫情中首次用於人類對抗疾病，系透過直接注射mRNA在體內表達特異性蛋白來維持持續的免疫應答，建立很強的免疫力。

「由於在疫苗的製造過程上不需要再進行蛋白的表達和純化，只要合成基因就可以了，對疫苗的製造過程而言是一次極大的技術突破，用於應對新冠這樣的突發傳染病，優點非常明顯。」張文宏評論道。

他認為，更重要的是這類技術的臨床應用從此開啟了一個新的天地。「透過mRNA 技術用於疫苗的研發和應用，以及應對大流行的成功，標誌著人類掌握了直接輸注核酸在體內表達所需的疫苗成分或其他疾病治療所需的蛋白質組分，對於腫瘤性疾病、遺傳性疾病、免疫性疾病，將帶來極大的前景。」張文宏表示。