杭州亞運／4×100公尺最後一棒超日 陳佳鵬衝線後開心狂奔

杭州亞運會田徑項目男子4x100米接力決賽在杭州奧體中心體育場舉行。中國隊奪得冠軍，日本隊獲得亞軍，韓國隊獲得季軍。（影片截圖）

杭州亞運 會男子4×100公尺3日決賽，中國隊奪得金牌，反超日本 隊的最後一棒選手陳佳鵬也引起關注。衝線之後，陳佳鵬手握接力棒，彷彿劍指對手的動作霸氣十足，讓網友幫他取了各種酷炫有趣的暱稱，例如「新飛人」、「移動的小馬達」。

杭州亞運會田徑項目男子4x100米接力決賽在杭州奧體中心體育場舉行。中國隊奪得冠軍，日本隊獲得亞軍，韓國隊獲得季軍。圖為中國選手陳佳鵬在比賽中衝線。（新華社）

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人民日報報導，這場男子4×100公尺接力大戰，中國隊前三棒交接平穩，第四棒陳佳鵬接棒時稍微落後，在最後30米，這位21歲的小將加速衝刺，反超日本選手率先撞線，助中國隊奪冠。

從現場畫面來看，因為迎面而來的風太大，陳佳鵬幾乎無法睜開眼睛，一路快速奔跑到終點，幫助中國男子接力隊贏得冠軍。

撞線之後，陳佳鵬手握接力棒，彷彿劍指對手，依然在狂奔，他接受採訪時大聲的說：「這是因為我開心。」

報導指出，陳佳鵬是00後，2002年出生在吉林四平，他的個人100公尺最佳成績是10秒17。陳佳鵬還是吉林省男子百公尺紀錄的保持者。

2019年全國第二屆青運會上，陳佳鵬嶄露頭角，成為男子100米和200米的雙冠王，今年8月6日，他在成都大運會上與隊友搭檔，獲得男子4×100米接力冠軍。

本屆杭州亞運上，中國男子接力隊派出的陳冠鋒、嚴海濱和陳佳鵬都是00後，作為老將的謝震業說：「接力隊始終是一支有傳承的隊，新鮮血液不斷加入，說明田徑人才一直在更新迭代，這是一個好現象。」