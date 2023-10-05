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觀眾乏了? 紀念抗美援朝70周年 電影「雄兵出擊」票房淡

中國新聞組／北京5日電
「志願軍：雄兵出擊」宣傳海報。(取材自微博)
「志願軍：雄兵出擊」宣傳海報。(取材自微博)

中國十一黃金周檔期、由陳凱歌執導的愛國電影「志願軍：雄兵出擊」，上映7天票房僅4.41億元，相較兩年前韓戰相同題材「長津湖」7天票房破30億元顯得「慘澹」。此片在「抗美援朝戰爭勝利70周年」上映，觀眾卻不買帳。學者認為，愈來愈多人了解韓戰真相、對官方藉電影一再宣傳「戰勝美國人」的主旋律「乏了」。

來源：YouTube

據港媒報導，作為抗美援朝勝利70周年獻禮片，這部電影製作成本達6億元人民幣（約8312萬美元），也得到官媒的大力宣傳，部分地方政府還組織民眾觀看。但票房淡，不敵警匪愛情片。

「雄兵出擊」採用全景式戰爭片的模式，展示整個抗美援朝戰爭的歷史，爆破場面逼真震撼。「老戲骨」唐國強、巨星章子怡，還有朱一龍等多名流量明星參演。但據「貓眼票房」數據，「雄兵出擊」上映首日僅獲2700萬元票房，而「長津湖」當年正式上映12小時票房就破2億，至今仍保持中國電影的最高票房紀錄。

影評自媒體「桃子小娛」評價說，該片中角色太多，觀眾感覺他們只是在喊口號，並指「主旋律電影」不應該成為綁架票房的工具，做好電影才是關鍵。

另據美國之音報導，與前幾部宣揚民族主義的主旋律電影一樣，「志願軍：雄兵出擊」自然也得到了中國官方媒體的大力宣傳，但並沒有能夠拯救慘淡的票房，是因為民眾厭倦了一次次「戰勝美國人」的主旋律？

在豆瓣電影中，有網友負面評價，覺得把中國戰士塑造地無堅不摧，美國人塑造地太愚蠢，讓人覺得劇情很假。也有人覺得電影不如前作「長津湖」，且讓人產生「批評「志願軍」就等於漢姦走狗不愛國」這種輿論導向的反感。

一位不願意透露姓名的中國影評人Z只給該電影打一星。他認為，韓戰原本是很不錯的題材，但礙於政治層面的要求，中國電影人只能一次又一次拍成了「戰勝美國人」的故事。

「志願軍：雄兵出擊」劇照。(取材自微博)
「志願軍：雄兵出擊」劇照。(取材自微博)

從事網路投資的廣東人莫凡（化名）認為，「長津湖」成功是因為「當年是建黨100周年，情緒煽動到位了。但經過疫情三年，加上解封後經濟情勢不盡如人意，老百姓心裡對於這種題材已經不買單了。

中國人民大學社會學系退休副教授周孝正認為，長津湖這樣殘酷的戰役卻被拍成了電影用於宣傳。可是這樣的電影拍多了，就有一部分老百姓會去了解到真相。

新京報報導，據燈塔專業版數據，截至4日晚9時13分，2023年十一檔新片總票房（含預售）突破24億元。「堅如磐石」、「前任4：英年早婚」、「志願軍：雄兵出擊」分別以7.87億元、6.06億元、4.41億元暫列前3位。

「志願軍：雄兵出擊」宣傳海報。(取材自微博)
「志願軍：雄兵出擊」宣傳海報。(取材自微博)

長津湖 疫情 投資

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