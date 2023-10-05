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杭州亞運／一個月內被菲雙殺 中男籃「輸球正常」？姚明看傻了

中國新聞組／北京5日電
中國男籃最後一刻被逆轉又輸菲律賓，場邊的姚明撓頭。（取材自微博）
中國男籃最後一刻被逆轉又輸菲律賓，場邊的姚明撓頭。（取材自微博）

中國男籃昨在杭州亞運對戰菲律賓以76：77敗陣，無緣亞運決賽。一個月內被菲律賓雙殺，看得中國籃協主席姚明眼神空洞。媒體和球迷原等待中國男籃在賽後檢討原因，中國男籃卻臨時取消發布會，直到媒體抗議才又舉辦，姚明為此道歉。但中國男籃總教練喬爾傑維奇一句「輸球是一件正常的事情」又引爆球迷怒火，要他滾出中國。中國男籃賽後猶如一場鬧劇。

在杭州亞運籃球項目男子半決賽中，中國隊以76比77負於菲律賓隊，無緣決賽。圖為中...
在杭州亞運籃球項目男子半決賽中，中國隊以76比77負於菲律賓隊，無緣決賽。圖為中國隊球員張鎮麟（右）在比賽中上籃。（新華社）

來源：籃球MVP

環球網報導，時隔32天再次與菲律賓男籃相遇，家門口的中國男籃再次讓勝利溜走。32天前的男籃世界杯，中國男籃75：96不敵菲律賓，以1勝4負的戰績結束世界盃之旅。21分慘敗菲律賓，也成為中國男籃在世界盃的註腳。這次又在杭州亞運中不敵菲律賓男籃，而且是在最後時刻被逆轉，看得媒體及球迷都火大。

此次相較於世界杯，菲律賓派出的是他們的二隊，不僅克拉克森沒有出戰，就連參加過一個月前男籃世界的球員也只有4人；甚至原菲律賓主帥雷耶斯也在世界盃之旅結束後宣布辭職，新上任的菲律賓男籃主帥厄爾·蒂莫西只有不到一個月時間備戰亞運會。

在杭州亞運會籃球項目男子半決賽中，中國隊以76比77不敵菲律賓隊，無緣決賽。圖為...
在杭州亞運會籃球項目男子半決賽中，中國隊以76比77不敵菲律賓隊，無緣決賽。圖為中國隊球員趙繼偉出席賽後新聞發布會上。（新華社）

中國男籃這次晉級四強後的「復仇之戰」對首發陣容進行了調整，一開場便打得十分主動，但在輪替階段，進攻手感下滑，第二節打出一波進攻高潮，但到了第四節斷電，趙繼偉兩罰不中，菲律賓隊再次命中三分，反超中國男籃1分， 而隨著中國男籃絕殺不中，球隊再次輸菲。

據新黃河報導，短短一個月內，被對手雙殺。賽後姚明雙手叉腰，眼神空洞。

中國男籃原本要在賽後舉辦新聞發布會，但臨時取消，引發媒體抗議及球迷不滿後，中國男籃才又回到球場恢復舉辦。姚明出現在了新聞發布會現場，為賽後未及時召開發布會道歉，並稱是因「比賽結果出來後，大家離開比較匆忙」才沒開，「我作為領隊是有責任的」，「為此造成時間上的困擾向大家道歉。」 

而在發布會上，喬爾傑維奇表示，「本場失利是一件非常正常的事情，我們其實準備得非常充分。」「我們對失利感到非常遺憾。恭喜菲律賓隊，我會承擔所有的責任。」隊長趙繼偉代表球隊道歉，並稱「是姚明主席通知我們回來參加發布會，之前我不知道發生了什麼情況。」

在杭州亞運會籃球項目男子半決賽中，中國隊以76比77不敵菲律賓隊，無緣決賽。 圖...
在杭州亞運會籃球項目男子半決賽中，中國隊以76比77不敵菲律賓隊，無緣決賽。 圖為中國隊主教練喬爾傑維奇出席賽後新聞發布會上。（新華社）

喬爾傑維奇的「失利是正常的事情」立即引爆球迷怒火，紛紛留言開罵：「承擔責任就自己主動請辭吧」，「先把姚明解職」，「充分準備輸球兒？」，「花那麼多錢請你來輸球」，「滾出中國，下台負責」。

來源：中新社

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