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中IT業陷困境 畢業生薪降七成 程式設計師投數百履歷無果

中國新聞組／北京5日電
圖為湖北武漢為未就業高校畢業生舉行專場招聘會會場。示意圖。（中新社）
圖為湖北武漢為未就業高校畢業生舉行專場招聘會會場。示意圖。（中新社）

外媒報導指出，中國網路企業營商環境持續惡化，有網路程式設計師因找不到工作改行外送。一名自稱41歲已失業一年的程式設計師在網上說，他曾瘋狂投履歷四、五百份都石沉大海，偶爾幾個回覆大都認為他年齡太大不適合。有網民稱，中國反日反韓反美，把外企都趕跑了，在排外思維下，程式設計師行業受影響較大。而IT大學生從業員薪資僅三年前的30％。

自由亞洲電台報導，報導指出，目前中國網路產業招募市場冷清。北京、上海及深圳這類一線城市，在濟蕭條下，大部分企業因接不到訂單倒閉，網路更是首當其衝。

根據IT桔子數據，從2013年到去年，中國倒閉的新經濟公司超過25000家；據不完全統計，2022年，中國共3378家網路企業倒閉，年比再跌33.3%。

在薪資方面，報導說，上海網路公司招募應屆研究生IT從業員，現在月薪12000元，應屆大學部學生8000至1萬元。從事醫療和金融行業的本科生5000至6000元。這個數字相當於三年前的30%。

近日，不少網民拍視頻述說自己為程式設計師但因公司倒閉而被解職的經歷。抖音平台一位自稱30歲的播主說自己被裁員，從大學畢業到現在，他做了七年的程式設計師，北京5年，上海2年，經歷了互聯網行業從剛開始隨便挑選，到現在的裁員潮，「從接到通知到約談，半小時結束」。

另一位自稱41歲程式設計師在抖音上說，他是有20年C1編譯器工作經驗的老程式設計師，已失業一年：「我在網路上投了四、五百份履歷，每天瘋狂投履歷，但基本上全軍覆沒。軟體公司要麼說我41歲年齡大了，要麼就說只招java程式設計師，連一次面試的機會都沒有。」他並兩度哭泣稱「現在這個大環境不好啊，尤其軟體產業，很多公司都在裁員。找工作太難了。」

報導引述一名網民小李說，今年網路產業大環境的原因，不管是大廠中廠小廠都開始裁員以降低成本，並只招募薪水低於老程式設計師四倍的年輕人。被裁員的老程式設計師有的去送外賣，開滴滴車，「這些收入哪裡還得起房貸」。

報導並引述浙江紹興一不具名學者陸先生說，中國失業情況普遍，尤其網路產業正走下坡，這與中美貿易戰和疫情「清零政策」有密切關係。他說：「反日反韓反美，把外企都趕跑了，經濟不景氣，工作崗位就少，失業率就高。程式設計師如果在整個經濟不景氣的情況下，在排外思維下，是影響較嚴重的一個領域。」許多程式設計師在35歲就被解僱。

裁員 北京 抖音

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