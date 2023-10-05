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杭州亞運／34歲鉛球老將鞏立姣3連冠：若退休 想減肥、留長髮

中國新聞組／北京5日電
鞏立姣在比賽中。（新華社）
鞏立姣在比賽中。（新華社）

中國女子鉛球名將鞏立姣在杭州實現了亞運三連冠。身為34歲老將的鞏立姣，早已奪得奧運、世錦賽大滿貫冠軍，但她打算再戰巴黎奧運，因為她想超越自己的極限目標——21米，讓中國女子鉛球站在世界巔峰。至於退役後的計畫，她說準備減肥、結婚、留長髮，「最起碼減重80公斤吧」，「也希望外界對我們這些胖女孩有更多關注」。

北京青年報報導，第四次參加亞運會的鞏立姣，此次在杭州以19米58實現了亞運三連冠。對鞏立姣來說，拿過奧運、世錦賽金牌，這個階段更多的是在超越自己。

她表示，隨著年紀漸長，她能感受到身體恢復得愈來愈慢。比如年輕時她一天投200次，第二天仍然生龍活虎，但現在一天投20次，第二天的感覺就不太好。所以她更注意體能分配。這次杭州亞運比賽中，她本來想突破20米，但最後成績是19米58，「還是有點小不開心」。

身為34歲的老將，2021年東京奧運奪冠後，很多人說她已功成名就，建議急流勇退，不解她繼續征戰的原因。鞏立姣說， 她追求的是成績極限，想去實現自己的目標：「我為什麼一直在咬牙堅持，因為我有夢想與力量，雖然每天的訓練很枯燥，但只要想到21米這個目標，我就特別有勁、有動力。」

34歲鞏立姣實現亞運三連冠。（新華社）
34歲鞏立姣實現亞運三連冠。（新華社）

談到杭州亞運結束後的計畫，鞏立姣說，先休息一段時間，10月20日左右開始冬訓，準備迎戰巴黎奧運，「我需要在技術環節再去穩固一下，科技的某個點還不夠好。動作舒展性不如以前，但我希望做到盡量舒展。同時，力量也是我的弱項，我要挑戰21米的話，力量還需要加強一些。」希望衛冕，同時投出21米，是她在巴黎奧運的終極目標。

鞏立姣說，她希望自己能一直保持特別好的競技狀態，即使是退休的那天，也想保持在很高的競技水平。「我想把中國女子鉛球運動做到極致，希望中國女子鉛球可以站在世界巔峰。同時，希望外界對我們這些胖女孩有更多關注」。

退役了之後，鞏立姣說，她準備減肥、結婚、留長髮，「最起碼減重80公斤吧，否則我的心臟負荷太大了，對身體健康不好。」自己從小時候當運動生後就一直是短髮，因為有時候每天訓練三次，光洗頭就三次，留長髮太浪費時間，「那就在退休後再實現長髮願望吧，哈哈」。

巴黎奧運 杭州亞運 退休

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